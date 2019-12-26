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توك شو

أطباء يساعدون أنثى صرصور في الولادة.. فيديو

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 12:51 م
ولادة أنثى صرصور
ولادة أنثى صرصور
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آيات أحمد
عرضت فضائية " روسيا اليوم" لقطات خاصة لولادة أنثى صرصور والتى ساعدها أطباء في سيبيريا على الإنجاب، حيث أجريت في أحد المراكز البيطرية بمدينة كراسنويارسك بشرق سيبيريا عملية جراحية فريدة من نوعها.

وأنجبت أنثى صرصور حامل 20 حشرة، لكن كبسولة النسل بقيت داخل جسمها، واستطاع الأطباء البيطريون سحب الكبسولة من جسمها وإلا كانت تواجه خطر الموت.

واستغرقت العملية الجراحية ساعة واحدة وذلك لمواجهة الأطباء مشكلة في تخدير الصرصور، فضلا عن افتقارهم إلى خبرة إجراء مثل هذه العمليات الجراحية فاضطروا إلى استشارة الأطباء البيطريين الإسبان.

وقال الأطباء إن أنثى الصرصور بقيت على قيد الحياة، لكنها لن تستطع مستقبلا الإنجاب، بينما شكك رئيس قسم اللافقاريات في جامعة تومسك الحكومية الروسية، فلاديمير رومانينكو، في قيمة العملية قائلا إن الصراصير تتكاثر جيدا ولا تعيش طويلا.

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