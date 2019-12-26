نقيبة التمريض من الغربية: نعمل من أجل صحة أبناء مصر وكلنا إيد واحدة

نظمت نقابة التمريض بالغربية احتفالها السنوي باليوم العالمي للتمريض باحدي القاعات بمدينة طنطا بحضور الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض علي مستوي الجمهورية والدكتور عبد المنعم شهاب وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب ومحمد عريبي امين حزب مستقبل وطن بالغربية ونادية المرسي نقيب تمريض الغربية وسمير مهنا مدير عام هيئة الاستعلامات بالغربية وذلك تحت رعاية اكاديمية السادات للعلوم الادارية بطنطا.



واشادت الدكتورة كوثر محمود النقيب العام بتمريض الغربية لقيامه بالعمل علي اكمل وجة وخاصة خلال حملة 100 مليون صحة التي اطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي .



واشارت الي ان منظمة الصحة العالمية قد اطلقت عام عام 2020 انه عام التمريض مضيفة ان مهنة التمريض من اسمي المهن لانها تكون بجانب المواطنيين في اصعب حالاتهم وهي حالة المرض.

وأعرب المحاسب محمد عريبي أمين عام حزب مستقبل وطن أن مهنه التمريض لها دور كبير في رفع كفاءة منظومه الصحه في مصر لافتا بقوله ربنا يوفقنا جميعا في خدمه بلدنا وناسنا .



كما اختتمت ناديه انور نقيب تمريض الغربية أن أعضاء الجمعيه العموميه بالنقابة مارسوا رسالتهم في مصر لافتا بقولها" لاحظنا مع زملاؤنا لحل كافه ازماتهم وعلينا العمل سويا مع الأطباء لرفع كفاءة نظم الرعايه الصحيه والعلاجية ...وتحيا مصر بصحه أهلها الابرار ".