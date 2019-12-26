AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فيديو جراف

فيديوجراف| ظهره للكاميرا أم وجهه.. رجل على أرجوحة يحير العالم

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 04:52 م
فيديو الأرجوحه
فيديو الأرجوحه
Advertisements
فيديوجراف
أثار مقطع فيديو على تطبيق TikTok ضجة وغضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حول رجل يجلس فوق أرجوحة تحت عنوان "الرجل ظهره للكاميرا أم وجهه".

ويظهر الرجل متأرجحًا ذهابًا وإيابًا لكن لا أحد في حقيقة يعلم هل الرجل مواجه للكاميرا أم مواجه للمبنى الموجود في الفيديو، فالبعض يراه من وجهه والبعض الآخر من ظهره.

وجن جنون العالم بعد انتشار هذا الفيديو الغريب والمثير للجدل، بل إن البعض بدأ في تحليله برسم مخططات ليكشف عن حقيقة ما يراه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شخص يقود دراجة نارية

فيديوجراف| تفاصيل مرض الكينج محمد منير

لعنة المهنة.. العثور على رسالة غامضة بجانب طبيبين بعدما قتلهما البواب

قائمة بأفضل الفيديوهات والمؤثرين في TikTok لعام 2019

فيديوجراف| قصة استئصال رحم من بطن رجل مصري

ماحدش فاهم حاجة.. شاهد رجل على أرجوحة يحير العالم: ظهره للكاميرا أم وجهه؟

ترشيحاتنا

نجم الإسماعيلي السابق: محمود الخطيب ليس أسطورة

في خطوبة ولا مفيش| هنادي مهنى تتصدر جوجل بعد أزمة ابن خالد صالح

هل الإصابة بمرض خطير تكفير للذنوب | أمين الفتوى يجيب

طلبك مرفوض .. اتحاد الكرة يصدم حسام البدري ..اعرف الحكاية

آدم.. شيكابالا يرزق بمولوده الأول

صدمة للأبيض.. غياب نجم الزمالك عن لقاء زيسكو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سقوط الشجر على السيارات بـ بورسعيد بسبب الطقس السيئ ..صور

منتخب "النسائية" يتعادل مع تنزانيا 1-1 في دورة شمال إفريقيا الودية ..صور

معطف جديد وقبعة قديمة.. الأميرة كيت ميدلتون تتألق في الكريسماس