فيديوجراف| ظهره للكاميرا أم وجهه.. رجل على أرجوحة يحير العالم

أثار مقطع فيديو على تطبيق TikTok ضجة وغضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حول رجل يجلس فوق أرجوحة تحت عنوان "الرجل ظهره للكاميرا أم وجهه".



ويظهر الرجل متأرجحًا ذهابًا وإيابًا لكن لا أحد في حقيقة يعلم هل الرجل مواجه للكاميرا أم مواجه للمبنى الموجود في الفيديو، فالبعض يراه من وجهه والبعض الآخر من ظهره.



وجن جنون العالم بعد انتشار هذا الفيديو الغريب والمثير للجدل، بل إن البعض بدأ في تحليله برسم مخططات ليكشف عن حقيقة ما يراه.

