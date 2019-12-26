AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

طلب إحاطة للحكومة بشأن عدم التزام التجار بتسليم الفواتير للمواطنين

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 12:17 م
مجلس النواب
مجلس النواب
Advertisements
فريدة محمد
تقدمت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة بالبرلمان، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيري الداخلية والمالية بشأن عدم التزام التجار بتسليم الفواتير وتسبب ذلك في ضياع حقوق المواطنين والدولة.

وأكدت وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة بالبرلمان فى بيان صحفى لها إن القانون وضع عقوبة للبائع الذي لايلتزم بتسليم فاتورة للمشتري، ولابد أن تثبت الفاتورة التعامل أو التعاقد معه على المنتج، تتضمن رقم سجله الضريبى، تاريخ التعامل، ثمن المنتج ومواصفاته وطبعته ونوعيته وكميته، ويعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيهًا ولاتجاوز المليون، أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر.

وأردفت هالة أبو السعد: لا يتم الالتزام بذلك من قبل التجار، مما يسبب وجود العديد من الحقوق الضائعة للمواطنين بسبب جشع التجار، وعدم إدراك المواطنين لحقوقهم، كما أن بعض التجار يمتنعون عن إصدار فواتير بالبضاعة، أو يعطى فاتورة غير صالحة، ما نتج عنها آلاف الشكاوى التى يتلقاها جهاز حماية المستهلك ومصلحة الضرائب.

وأشارت إلى أن وجود الفاتورة يضمن عدم دفع تكاليف زائدة من قبل المواطن، وكذلك يخدم الحكومة في تحصيل الضرائب ويضمن التزام التجار بها، ومن ثم فيجب استحداث آليات لإلزام التجار بضرورة توفير الفواتير عن السلع المباعة.
Advertisements

ترشيحاتنا

رفض العرض الإماراتي.. نجم الأهلي يتعهد بعرض برازيلي خلال ساعات للرحيل

كمال درويش يعلق على حديث مرتضى منصور بشأن تدهور نتائج الزمالك بسبب السحر

فيفى عبده تستعرض جمالها عبر إنستجرام.. ومتابعون: ما بتكبريش أبدا

طه إسماعيل يكشف سر اختيار فايلر لـ قيادة الأهلي وسر تعثر التعاقد مع سباليتي

5 تطبيقات ضرورية على هاتفك الأندرويد.. تعرف عليها

فى دقيقتين.. 5 نصائح للتخلص من التهاب الحلق بطريقة فعالة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحسن تدريجى بحالة الطقس بالبحيرة.. والوحدات المحلية تواصل رفع مياه الأمطار | صور

«الفيضة الصغرى» تضرب الإسكندرية بأمطار غزيرة لليوم الثالث.. صور

حصاد هوليوود.. هؤلاء النجوم تزوجوا في 2019.. أحدهم سحب الهواتف من المعازيم