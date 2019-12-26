ماذا يحدث للجنين إذا تناولت الحامل الرنجة والفسيخ؟

تحتار العديد من الحوامل فى أختيار الأطعمة التى يجب أن يتناولوها خلال فترة الحمل، والتى يمكن ان تؤثر بالسلب أو بالأيجاب على الجنين.



ووفقًا لموقع ""ncbi.nlm.nih" إليكم أبرز الأمراض التى يمكن أن تحدث للأم والجنين عند تناول الرنجة والفسيخ وهى:-



- يمكن ان يؤدى تناول الرنجة إلى أرتفاع ضغط الدم لدى الأم بشكل مفاجئ مما يؤثر على صحة الجنين بشكل كارثى

- يمكن أن تسبب الرنجة ألتهاب الكلى التى تؤدى إلى الولادة المبكرة

- يسبب تناول الرنجة والفسيخ الغير طازجيين تسمم الحمل للأم الذى يمكن ان يسبب الوفاة للطفل

- يمكن أن تسبب الرنجة والفسيخ ألتهاب مجرى البول



وأكدت بعض الأبحاث إذا شعرت الأم بالحاجة الشديدة إلى تناول الرنجة والفسيخ يمكنهالا أن تأخذ قطعة صغيرة جدًا، وتحرص على تناول الليمون والبصل الأخضر والخضراوات الورقية بجانبها بشكل كثيف حتى لا تضر الجسم.