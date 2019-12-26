ارتفاع الإيرادات السياحية لمصر إلى 4.2 مليار دولار في 2019

ارتفعت الإيرادات السياحية لمصر، بنهاية الربع الأول من العام المالي 2019/ 2020، وتحديدا في الفترة من يوليو حتي سبتمبر، لتسجل 4.2 مليار دولار في الفترة المذكورة مقابل 3.9 مليار دولار في نفس المدة المناظرة من العام السابق له بنمو حجمه 300 مليون دولار.



وكشف تقرير أداء الميزان التجاري لمصر، الصادر عن البنك المصري، اليوم، الخميس، أن مدفوعات السياحة والسفر ارتفعت هي الأخرى، لتسجل مليار دولار، في الربع الأول من العام المالي الجاري، مقابل 717 مليون دولار في الربع الأول من العام السابق له، بفارق 238.2 مليون دولار.



وارتفعت حصيلة المرور في قناة السويس إلى 1.5 مليار دولار بعد أن كانت 1.4 مليار دولار في الربع المالي الأول من العام السابق له بزيادة بلغت 100 مليون دولار.



وفي سياق متصل، هبط الفائض في الميزان الخدمي ليسجل 4 مليارات دولار في الربع المالي الأول، بعد أن كان 4.3 مليار دولار في نفس الفترة المناظرة من العام السابق بفارق 300 مليون دولار.



واستقر معه ميزان السفر إلى 3.2 مليار دولار في الربع المالي الأول.



وارتفع العجز بميزان دخل الاستثمار مسجلا 3.3 مليار دولار مقابل 2.4 مليار دولار في الربع المالي الأول من العام المالي الماضي بارتفاع قدره 936.6 مليون دولار، نظرا لارتفاع مدفوعات دخل الاستثمار بفارق مليار دولار واحد ليسجل في الربع المالي الأول من العام المالي الجاري نحو 3.6 مليار دولار بعد أن كان 2.6 مليار دولار فى الفترة المناظرة من العام السابق.