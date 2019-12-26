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أخبار البلد

مطار القاهرة يواصل احتفالاته بأعياد الكريسماس مع المسافرين.. صور

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 12:12 م
بابا نويل في مطار
بابا نويل في مطار القاهرة
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نورهان خفاجي
يواصل مطار القاهرة الدولي، احتفالاته بأعياد الكريسماس مع الركاب المسافرين، داخل صالات السفر والوصول بتوزيع الهدايا التذكارية الخاصة بالكريسماس وتزيين الصالات.

وقام "بابا نويل"، بالتقاط الصور التذكارية مع السياح والمصريين المسافرين، وتوزيع الهدايا الخاصة بالكريسماس والشيكولاته خاصة داخل صالة السفر بمبني الركاب 1 المعروف بالمطار القديم تحت إشراف اللواء أشرف حافظ مدير مبنى الركاب 1.

قالت مصادر بالمطار، إن الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية برئاسة الطيار أحمد جنينه قامت بزيادة أعداد أفراد العلاقات العامة في المطارات خاصة مطار القاهرة الدولي لمواجهة كثافة التشغيل داخل المطارات في ظل زيادة الرحلات الجوية خلال الفترة الحالية لقضاء إجازة الكريسماس وأعياد راس السنة، كما تم تواجد "بابا نويل" داخل المطارات السياحية لاستقبال الركاب.

وقام المهندس أحمد فوزي رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي بجولات داخل صالات السفر والوصول والإسراف على روساء مبان الركاب لمتابعة إنهاء إجراءات الركاب والقضاء علي أي تكدس أو زحام بالصالات، كذلك متابعة الاحتفالات بأعياد الكريسماس داخل الاستراحات والصالات.
مطار القاهرة يواصل احتفالاته بأعياد الكريسماس مع المسافرين.. صور
مطار القاهرة يواصل احتفالاته بأعياد الكريسماس مع المسافرين.. صور
مطار القاهرة يواصل احتفالاته بأعياد الكريسماس مع المسافرين.. صور
مطار القاهرة يواصل احتفالاته بأعياد الكريسماس مع المسافرين.. صور
مطار القاهرة يواصل احتفالاته بأعياد الكريسماس مع المسافرين.. صور
مطار القاهرة يواصل احتفالاته بأعياد الكريسماس مع المسافرين.. صور
مطار القاهرة يواصل احتفالاته بأعياد الكريسماس مع المسافرين.. صور
مطار القاهرة يواصل احتفالاته بأعياد الكريسماس مع المسافرين.. صور
مطار القاهرة يواصل احتفالاته بأعياد الكريسماس مع المسافرين.. صور
مطار القاهرة يواصل احتفالاته بأعياد الكريسماس مع المسافرين.. صور
مطار القاهرة يواصل احتفالاته بأعياد الكريسماس مع المسافرين.. صور
مطار القاهرة يواصل احتفالاته بأعياد الكريسماس مع المسافرين.. صور
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