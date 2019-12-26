أهم الأخبار.. أمطار غزيرة.. كسوف الشمس الحلقي.. وأردوغان يواصل الاستفزاز

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، عددا من الأخبار والموضوعات الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال التقرير التالي:
عصابات مسلحة.. ملثمون يفتحون النار في شوارع فرنسا
فتح عدد من المجرمين مجهولي الهوية، النار في أحد شوارع مدينة بيزانسون الفرنسية، ما أدى إلى إصابة 4 أشخاص أحدهم حالته خطيرة... للمزيد اضغط هنا
شاهد.. ظاهرة كسوف الشمس الحلقي في عدد من دول العالم
عرضت فضائية "إكسترا نيوز" بمقطع فيديو، لقطات لظاهرة الكسوف الحلقي النادر للشمس، في عدد من الدول بالمنطقة، مثل: دبي وأبو ظبي وسنغافورة وسريلانكا.. للمزيد اضغط هنا
تكلفتها تصل لـ 80 مليون جنيه.. شوبير يعلق على عدم استخدام تقنية الـ VAR في مصر
أرجع الإعلامي أحمد شوبير عدم استخدام تقنية الـ VAR في مصر حتى الآن إلى ارتفاع سعرها، الذي يعجز اتحاد الكرة عنه.. للمزيد اضغط هنا
أردوغان يواصل استفزازه: قدمنا وسنقدم جميع الدعم لحكومة السراج
واصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم، الخميس، استفزازاته بشأن التدخل في ليبيا، مشيرا إلى أن بلاده سترسل قوات إلى ليبيا.. للمزيد اضغط هنا
واصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم، الخميس، استفزازاته بشأن التدخل في ليبيا، مشيرا إلى أن بلاده سترسل قوات إلى ليبيا.. للمزيد اضغط هنا
سيرين عبد النور تغرق داخل سيارتها بسبب العاصفة في لبنان | تفاصيل
تعرضت الفنانة سيرين عبد النور، مساء أمس، الأربعاء، للغرق داخل سيارتها بسبب عاصفة تسمى "لولو"، والتى ضربت لبنان، ولكنها في حالة صحية جيدة.. للمزيد اضغط هنا
أمطار غزيرة ورياح مصحوبة بالأتربة.. حالة الطقس خلال الـ 72 القادمة
تواصل حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ 72 ساعة القادمة، عدم الاستقرار على البلاد، المصاحبة لنشاط الرياح وسقوط الأمطار على عدة مناطق.. للمزيد اضغط هنا
تحذيرات دولية.. النظر للشمس وقت الكسوف الحلقي يصيب بالعمى
أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن الكرة الأرضية ستكون على موعد مع كسوف حلقي للشمس والمسمى (حلقة النار)، وحذرت وكالة ناسا من النظر إلى قرص الشمس في ذلك التوقيت.. للمزيد اضغط هنا
قرار عاجل من الخطيب قبل مواجهة الأهلي وبلاتنيوم فى دورى أبطال أفريقيا
زف محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، بشرى سارة للاعبي الفريق الأول بالقلعة الحمراء قبل مواجهة بلاتنيوم الزيمبابوي المقبلة.. للمزيد اضغط هنا
اختلفوا على ثمن المشروبات.. قهوجي يمزق جسد عامل بالقليوبية
مزق قهوجي جسد عامل في مشاجرة بينهما لخلافات على ثمن المشروبات أثناء جلوس المجني عليه بالمقهى، وتم نقل المصاب للمستشفى وتولت النيابة التحقيق.. للمزيد اضغط هنا
اتحاد الكرة: عودة الجماهير إلى المدرجات قريبا.. والأمن صاحب القرار
كشف أحمد عبد الله، عضو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة المصري، عن السبب الذي منع عودة الجماهير إلى المدرجات هذا الموسم.. للمزيد اضغط هنا