أهم الأخبار.. أمطار غزيرة.. كسوف الشمس الحلقي.. وأردوغان يواصل الاستفزاز

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، عددا من الأخبار والموضوعات الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال التقرير التالي:





عصابات مسلحة.. ملثمون يفتحون النار في شوارع فرنسا



فتح عدد من المجرمين مجهولي الهوية، النار في أحد شوارع مدينة بيزانسون الفرنسية، ما أدى إلى إصابة 4 أشخاص أحدهم حالته خطيرة... للمزيد



شاهد.. ظاهرة كسوف الشمس الحلقي في عدد من دول العالم فتح عدد من المجرمين مجهولي الهوية، النار في أحد شوارع مدينة بيزانسون الفرنسية، ما أدى إلى إصابة 4 أشخاص أحدهم حالته خطيرة... للمزيد اضغط هنا