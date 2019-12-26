باستثمارات 7 مليارات دولار| السفير الصيني: العلاقات مع مصر في عصرها الذهبي

قال السفير الصينى بالقاهرة، لياو ليتشيانج، إن العلاقات المصرية الصينية تمر بعصرها الذهبى خلال الفترة الجارية، خاصة فى المجال السياسي وتحت رعاية رئيسي الدولتين، لافتًا إلى أن هناك زيارات رفيعة المستوى جرت بين البلدين على مدار عام 2019.
وأوضح السفير الصينى بالقاهرة، فى لقاء خاص ببرنامج "صباحك مصرى" المذاع على فضائية "mbc مصر"، أن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، ووفد رفيع المستوى قام بزيارة الصين فى شهر يونيو الماضى، كما أنه فى نوفمبر الماضى، قام رئيس اللجنة الوطنية للمؤتمر السياسي الاستشارى بزيارة إلى مصر، كما أن وزراء دفاع البلدين قاموا بتبادل الزيارات.
وأضاف أنه على المستوى الاقتصادى، هناك إنجازات كثيرة جدًا، حيث إن هناك تعاونا اقتصاديا وتجاريا بين الصين ومصر، مؤكدًا أن منطقة قناة السويس منطقة تجارية خاصة، وبلغ إجمالى الاستثمارات الصينية فى مصر 7 مليارات دولار.
ونوه إلى أن الصين ومصر يتعاونان فى مجال التبادل الثقافى والحضارى، حيث لاقت اللغة الصينية إقبالًا كبيرًا جدًا فى التعلم، مشيرا إلى أن الإنجازات بين البلدين مستمرة، وتتم على أعلى مستوى.
وأشار إلى أن التعاون الاقتصادي والتجاري يسير بخطى سريعة، حيث يتم تنفيذ مشروعات هامة في منطقة التعاون الصيني المصري في السويس (تيدا) في مجالات الأعلاف والألياف الزجاجية والمنتجات الكهربائية، وغيرها من المجالات الهامة، بقيمة إنتاجية بلغت أكثر من مليار دولار، مشيرا إلى مساهمة الصين في تنفيذ منطقة الأعمال في العاصمة الإدارية الجديدة.
ولفت إلى أن إجمالي الاستثمارات الصينية في مصر تخطت 7 مليارات دولار؛ وهناك 560 .1 شركة صينية تعمل في مصر توفر 30 ألف فرصة عمل للمصريين، منوها بمشاركة مصر العام الماضي كضيف شرف في معرض الصين الدولي للاستيراد في شنجهاي، وقد شاركت في معرض الاقتصادي الأفريقي كضيف شرف في يوليو الماضي بالصين.
وأوضح السفير الصينى بالقاهرة، فى لقاء خاص ببرنامج "صباحك مصرى" المذاع على فضائية "mbc مصر"، أن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، ووفد رفيع المستوى قام بزيارة الصين فى شهر يونيو الماضى، كما أنه فى نوفمبر الماضى، قام رئيس اللجنة الوطنية للمؤتمر السياسي الاستشارى بزيارة إلى مصر، كما أن وزراء دفاع البلدين قاموا بتبادل الزيارات.
وأضاف أنه على المستوى الاقتصادى، هناك إنجازات كثيرة جدًا، حيث إن هناك تعاونا اقتصاديا وتجاريا بين الصين ومصر، مؤكدًا أن منطقة قناة السويس منطقة تجارية خاصة، وبلغ إجمالى الاستثمارات الصينية فى مصر 7 مليارات دولار.
ونوه إلى أن الصين ومصر يتعاونان فى مجال التبادل الثقافى والحضارى، حيث لاقت اللغة الصينية إقبالًا كبيرًا جدًا فى التعلم، مشيرا إلى أن الإنجازات بين البلدين مستمرة، وتتم على أعلى مستوى.
وأشار إلى أن التعاون الاقتصادي والتجاري يسير بخطى سريعة، حيث يتم تنفيذ مشروعات هامة في منطقة التعاون الصيني المصري في السويس (تيدا) في مجالات الأعلاف والألياف الزجاجية والمنتجات الكهربائية، وغيرها من المجالات الهامة، بقيمة إنتاجية بلغت أكثر من مليار دولار، مشيرا إلى مساهمة الصين في تنفيذ منطقة الأعمال في العاصمة الإدارية الجديدة.
ولفت إلى أن إجمالي الاستثمارات الصينية في مصر تخطت 7 مليارات دولار؛ وهناك 560 .1 شركة صينية تعمل في مصر توفر 30 ألف فرصة عمل للمصريين، منوها بمشاركة مصر العام الماضي كضيف شرف في معرض الصين الدولي للاستيراد في شنجهاي، وقد شاركت في معرض الاقتصادي الأفريقي كضيف شرف في يوليو الماضي بالصين.