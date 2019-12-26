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منوعات

مفاجأة غير سارة.. حريق في منزل بسبب كعك.. فيديو

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 12:45 م
صدى البلد
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مريم صليب
يتداول الرجال جملة شهيرة عندما يُغلبون في النقاش أمام سيدة، ففجأة تجدهم يعبرون عن فشلهم في الحديث ويقولون "الست ملهاش إلا المطبخ"، وبالطبع تلك الجملة لا أساس لها ولا تقال إلا للخروج من الجدال، وعلى سبيل المساواة فإن الرجال أفضل لهم مشاهدة المباريات بدلا من اقتحام عالم حواء.

وفقا لما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن أحد الرجال قرر أن يقوم بتجربة عملية لصنع كعك الميلاد في بريطانيا، إلا أنها فشلت فشلا ذريعا وكاد أن يحرق المنزل.

أصر الأب على أن يصنع كعك الميلاد هذا العام بالرغم من محاولة زوجته مساعدته، إلا أنه رفض رفضا قاطعا، فقام بصنع العجين ووضعه في الفرن، إلا أنه لم يكن على دراية كافية كم هي المدة التي يحتاجها الكعك ليخرج بطعم لذيذ.

زادت درجة الحرارة عن المطلوب، فتسببت في حرق الكعك وحرق الفرن نفسه، ونشب الحريق في المطبخ، ولكن تم إنقاذ الموقف من قبل زوجته بعد أن كان الحريق في طريقه لابتلاع المنزل.




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