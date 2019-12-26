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فن

هشام طلعت يمثل مصر في مسرح تونس

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 12:19 م
صدى البلد
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أحمد عمر
شارك الفنان المصري هشام أحمد طلعت فى الدورة الخامسة من مهرجان أيام مسرح العرائس بدار الثقافة في القلعة الصغرى بمدينة سوسة بتونس.

وقدّم الفنان هشام أحمد، ورشة مراحل صنع وتحريك العرائس لتعليم الأطفال بحضور متميز من العائلات التونسية التي تفاعلت مع الفنان هشام طلعت أثناء تعليمية الأطفال لاستخدام العرائس المسرحية على أغنيات عربية وأجنبية متنوعة.

كما يشارك في المهرجان الفنان عبدالحكيم حفيان من دولة الجزائر ويقدم ورشة بعنوان "صنع العرائس" يعمل على تصنيع العرائس من قارورات البلاستيك المستعمل وذلك لتعليم الأطفال والكبار الاستفادة منها بدلا من رميها وتلوث الطبيعة، بالإضافة إلى الفنان التونسى كمال الزغيدي، والذي يقدم ورشة بعنوان "صنع المجسمات العرائسية العملاقة"، حيث يقوم بتصنيع العديد من المجسمات الرائعة عن طريق إعادة تدوير الأشياء التي ليس لها استخدام لتصبح شكلها جذاب وهو نوع من أنواع الفن يهدف إلى لفت انتباه المجتمع والحكومات لأهمية تثمين النفايات والاستفادة من منها لتحقيق أهداف بيئية ومواد ماليّة.
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