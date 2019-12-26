استخراج شهادة الميلاد في دقيقة.. محافظ بورسعيد يفتتح سجل مدني بورفؤاد أول

افتتح اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد واللواء هشام خطاب مدير أمن بورسعيد واللواء محمود الخطيب مدير الإدارة العامة لشئون المناطق، مكتب سجل مدنى بورفؤاد أول اليوم الخميس بحضور محمد عبده رئيس مدينة بورفؤاد و عدد من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.





وحرص اللواء عادل الغضبان ، على تفقد مكتب السجل المدنى، واستمع لشرح تفصيلى عن الخدمات المقدمة وكيفية العمل والإدارة داخل المكتب، هذا إلى جانب القيام باستخراج شهادة ميلاد مميكنة فى أقل من دقيقة.





وأعرب اللواء عادل الغضبان عن سعادته بمستوى التطور الذى شهده سجل مدنى بورفؤاد أول ، مؤكدا على أن بورسعيد كان لها الحظ الأكبر بأن تكون بداية مشروعات التحول الرقمى والتأمين الصحى الشامل واللذان يمثلان أهمية كبرى للمواطن فى حياته اليومية، مشيرًا إلى أن نسعى لتقديم أفضل الخدمات للمواطن بشكل ميسر وبسيط ويقلل من نسبة الشكوى بما يساهم فى تحقيق الرضا لدى المواطن وتلبيه احتياجاته على أعلى مستوى ، كما وجه المحافظ بتطوير مكتب سجل مدنى قسم ثاني الجنوب بنفس المستوى بما يساهم فى تقديم الخدمات بشكل أسرع وميسر للمواطنين .





واكد اللواء هشام خطاب مدير أمن بورسعيد ،أن الهدف من هذه المراكز التكنولوجية المتطورة هو التيسير على المواطن ، وتسهيل أداء الخدمة بشكل حضارى لائق.



