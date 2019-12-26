AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

تصوير جنازات الفنانين.. تعليق غاضب من الفنان أحمد فلوكس | فيديو

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 06:37 م
صدى البلد
Advertisements
آيه عاطف
عبّر الفنان أحمد فلوكس عن استيائه الشديد بسبب التصوير داخل جنازات الفنانين، وتواجد المصورين والصحفيين بشكل مبالغ فيه دون مراعاة لمشاعر أهل المتوفي.

وقال في ندوة عقدت له في "صدى البلد" إنه لا بد من تقليل عدد المصورين وأن يتم الاتفاق مع نقابة المهن الصحفية على وجود مصور واحد داخل العزاء أو الجنازة وأن يقوم هذا المصور بإرسال الصور لباقي الصحفيين والمصورين.

كما أكد أن العديد من الفنانين عبروا عن استيائهم لنفس السبب كان من بينهم الفنان أحمد الفيشاوي الذي شعر بالضيق وانفعل يوم جنازة والده، بينما غضبت دينا الشربيني، وانفعلت أيضًا على المصورين يوم جنازة الفنان الراحل هيثم أحمد زكي.

يذكر أن حقق الفنان أحمد فلوكس، نجاحا كبيرا خلال الفترة القليلة الماضية، بخوضه العديد من الأعمال الفنية كان من بينها فيلم "الممر".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. دينا الشربيني تنفعل على الصحفيين في جنازة هيثم أحمد زكي

انت بتحتفل على نفسك.. رامى رضوان لـ أحمد فلوكس.. فيديو

الواد سيد الشغال.. أحمد فلوكس يكشف علاقته مع الزعيم عادل إمام.. ويستجيب لدعوة طفل على الهواء

بعد شو دينا الشربيني.. متى يتوقف الفنانون عن إهانة المصورين ..فيديو

الأعلى للإعلام يرد على مطالبة الفنانين بعدم تواجد المصورين بـ الجنائز

بعد أزمة جنازة هيثم أحمد زكي.. 5 أسباب وراء كراهية دينا الشربيني للصحفيين والمصورين

ترشيحاتنا

كلوب يخرج عن صمته: الدوري الإنجليزي يشهد جريمة

ارتفاع جنوني بـ أسعار الذهب | تفاصيل

فان دايك: ساديو ماني أفضل من محمد صلاح لهذا السبب

تحسن تدريجى بحالة الطقس بالبحيرة.. والوحدات المحلية تواصل رفع مياه الأمطار | صور

حصاد 2019 | حفلة الجنس الجماعي بالمنصورة الأبرز.. جرائم العلاقات غير الشرعية والاغتصاب

نجم الإسماعيلي السابق: محمود الخطيب ليس أسطورة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسالة مبكية من طفل إلى والدته المتوفاة بمناسبة الكريسماس.. شاهد

بالصور.. كيف تختارين الحقيبة المناسبة لشكل جسمك؟

سقوط الشجر على السيارات بـ بورسعيد بسبب الطقس السيئ ..صور