تصوير جنازات الفنانين.. تعليق غاضب من الفنان أحمد فلوكس | فيديو

عبّر الفنان أحمد فلوكس عن استيائه الشديد بسبب التصوير داخل جنازات الفنانين، وتواجد المصورين والصحفيين بشكل مبالغ فيه دون مراعاة لمشاعر أهل المتوفي.



وقال في ندوة عقدت له في "صدى البلد" إنه لا بد من تقليل عدد المصورين وأن يتم الاتفاق مع نقابة المهن الصحفية على وجود مصور واحد داخل العزاء أو الجنازة وأن يقوم هذا المصور بإرسال الصور لباقي الصحفيين والمصورين.



كما أكد أن العديد من الفنانين عبروا عن استيائهم لنفس السبب كان من بينهم الفنان أحمد الفيشاوي الذي شعر بالضيق وانفعل يوم جنازة والده، بينما غضبت دينا الشربيني، وانفعلت أيضًا على المصورين يوم جنازة الفنان الراحل هيثم أحمد زكي.



يذكر أن حقق الفنان أحمد فلوكس، نجاحا كبيرا خلال الفترة القليلة الماضية، بخوضه العديد من الأعمال الفنية كان من بينها فيلم "الممر".