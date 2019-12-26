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مرأة

البطاطس أحدها.. 6 أطعمة تحرق الدهون وتشعرك بالشبع

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 01:56 م
6 أطعمة تحرق الدهون
6 أطعمة تحرق الدهون وتشعرك بالشبع
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لمياء الياسين
أطعمة عديدة يساعد تناولها بشكل مستمر وإدخالها لنظامك الغذائى اليومى فى المساعدة على إنقاص الوزن وحرق الدهون، إليك أبرزها وفق ما قدمه موقع "بولد سكاي" الهندي.

1. البطاطس

يعتقد الكثير أن تناول البطاطس يساعد في زيادة الوزن ، لكن هذا ليس صحيحًا. تناول البطاطس المسلوقة يمنحك الشعور بالامتلاء ويجعلك تتناول كميات أقل من الطعام.

وأفضل طريقة لتناول البطاطس المسلوقة هي تبريدها لفترة قصيرة بعد الغليان ، حيث ستساعد في تكوين كميات عالية من النشا المقاوم.

النشا المقاوم هو مادة تشبه الألياف وقد ثبت أنها تساعد في إنقاص الوزن .

2. الخضروات الصليبية

مثل الكرنب ، براعم بروكسل ، القرنبيط ، إلخ ، فهي مليئة بالألياف وتحتوي على كميات كبيرة من البروتين.

والخضراوات الصليبية هي غذاء منخفض الكثافة للطاقة أيضًا ، مما يجعلها غذاء مثاليًا لفقدان الوزن.

. 3. الخضراوات الورقية

"السبانخ ، الكرنب ، اللفت" غنية بالألياف وقليلة السعرات الحرارية والكربوهيدرات. فهي أطعمة منخفضة الكثافة في استهلاك الطاقة، وتساعدك على إنقاص الوزن مع إبقائك ممتلئًا .

. 4. المشروم

غنى بالفيتامينات والمعادن الأساسية وسعرات حرارية أقل ، مما يجعلها غذاء مثاليًا لمن يريدون التخلص من الوزن الزائد

5. القرع

منخفضة السعرات الحرارية ومغذية للغاية. كما أنها غنية بالألياف ويمكن أن تساعد في قمع شهيتك. هذا يجعلها خضروات مثالية لفقدان الوزن.

6. الجزر

يحتوي على نسبة عالية من الألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان وقليلة السعرات الحرارية ، مما يجعلها طعامًا مثاليًا مثاليًا لتخفيف الوزن.
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