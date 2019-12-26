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أخبار البلد

الجريدة الرسمية تنشر 12 قرارا لرئيس الوزراء أبرزها إسقاط الجنسية عن مصريين

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 12:43 م
مصطفى مدبولي رئيس
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
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أخبار صدى البلد
نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم، الخميس، 12 قرارا للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أبرزها قرار باعتماد انتخاب الدكتور محمد حسين عبد العزيز المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور جمال الدين إبراهيم محمد أبو السرور، مدير المركز الإسلامى الدولى للدراسات والبحوث السكانية بجامعة الأزهر، أعضاء بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف من المصريين.

وجاءت أيضا ضمن القرارات المهمة لرئيس الوزراء، ضم بعض الأعضاء لعضوية مجلس إدارة الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء، وضم رانيا عبد العزيز منصور ممثلا عن جهاز المخابرات العامة لعضوية مجلس إدارة هيئة تنمية الصعيد، كما نشرت الجريدة قرار رئيس الوزراء بتفويض وزير الإسكان فى اختصاصات الوزير المختص بقانوم تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة.

ونشرت الجريدة عددا من قرارات الموافقة على إسقاط الجنسية المصرية عن عدد من المواطنين لتجنسهم بالجنسية الإسرائيلية دون الحصول على إذن سابق، إضافة إلى قرار اعتبار مشروع إقامة محطتى رفع الصرف الصحى بالقليوبية من أعمال المنفعة العامة ومشروع إقامة غرفة دفع أسفل السكك الحديد ومصرف فرسيس بالقليوبية من أعمال المنفعة العامة.

كما نشرت الجريدة الرسمية قرار إسقاط الجنسية عن كل من عرفات يوسف عرفات، فلسطينى الجنسية، لإقامته العادية خارج البلاد، وانضمامه لهيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعى، وإسقاط الجنسية عن علاء الدين محمد صلاح الدين، من مواليد إسرائيل، لتجنسه بالجنسية الإسرائيلية، وبسام أحمد عبد العاطى سليمان، من مواليد القاهرة، لتجنسه بالجنسية الإسرائيلية، وسوزان أحمد عبد العاطى سليمان لتجنسها بالإسرائيلية.
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