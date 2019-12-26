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تعليم

مشاركة مجتمعية.. تعليم كفر الشيخ يوضح حقيقة حمل تلاميذ مدرسة الشخلوبة للرمال

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 12:52 م
مدرسة الشخلوبة
مدرسة الشخلوبة
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محمود زيدان
تداول عدد من رواد وسائل التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورًا لتلاميذ وهم يقفون بجوار رمال أمام مدرسة الشخلوبة الابتدائية، التابعة لمركز سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ، مشيرين إلى أنهم يحملون الرمال لداخل المدرسة.

ومن جانبها أصدرت مديرية التربية والتعليم بيانًا أكدت فيه أن الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ ، بمجرد رؤيتها للصور شكلت لجنة من إدارة سيدى سالم التعليمية ومن قسم المتابعة، وتوجهت اللجنة للمدرسة وتبين أن الرمال الموجودة أمام البوابة يتم عن طريق المشاركة المجتمعية ومجلس الأمناء.

وأضاف البيان، أن التلاميذ الموجودة بالصورة من الصف السادس " 6/1"، ضمن المشاركة المجتمعية في معسكر المشاركة المجتمعية ومثبت مسبقًا بسجلات الإخصائي الاجتماعي ، وتصادف وجود حسن إبراهيم دشيشية، رئيس مجلس أمناء المدرسة، ومحمد بيومي غالب، نائب رئيس مجلس الأمناء.

وتابع البيان، أن رئيس مجلس الأمناء ونائبه، قد أكدا بأن الرمال الموجودة تأتي كمشاركة مجتمعية عن طريقهم ويقومون بإدخالها داخل المدرسة على نفقتهم الخاصة ،ولا يشترك الطلاب في حمل الرمال واقتصر دورهم على المشاركة في معسكر المشاركة المجتمعية والذي يشمل أعمال تجميل ونظافة، والمشاركة جاءت برغبة الطلاب.
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