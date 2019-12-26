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رياضة

المصري يحسم الجدل بشأن رحيل إيهاب جلال لـ بيراميدز

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 12:42 م
صدى البلد
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نور عادل
حسم نادي المصري البورسعيدي الجدل حول رحيل مديره الفني إيهاب جلال لتولي المسئولية الفنية في نادي بيراميدز خلال الفترة المقبلة.

ونفى حمد إبراهيم، المدرب العام بنادي المصري البورسعيدي هذه الأنباء، مؤكدًا استمرار إيهاب جلال مع المصري.

وقال حمد إبراهيم في تصريحات تلفزيونية: "إيهاب جلال يمتلك العديد من العروض، لكن هو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة" مضيفًا: "سعداء بالتواجد في النادي المصري فهو ناد عريق".

وكان هناك العديد من الأنباء التي تؤكد وجود مفاوضات بين فريق بيراميدز وإيهاب جلال، خاصة بعدما أعلن بيراميدز رحيل مديره الفني الفرنسي سبيستيان ديسابر عن منصبه لسوء النتائج.

ويستعد المصري البورسعيدي لمواجهة بيراميدز إفريقيًا يوم الأحد المقبل ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات بمسابقة الكونفدرالية.

جدير بالذكر أن المصري يتقاسم صدارة المجموعة مع بيراميدز برصيد ست نقاط، في المقابل يتواجد فريقي إينجو رينجرز النيجيري وإف سي نواذيبو بطل موريتانيا في الترتيب الثالث والرابع بدون نقاط.
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