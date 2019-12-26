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حوادث

طالب ثانوي وعاطل وصاحبة قهوة.. ضبط عصابة سرقة الشقق في الجيزة

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 12:50 م
المتهمين
المتهمين
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ندى حمودة - أحمد مهدي
تمكنت الاجهزة الامنية بمديرية أمن الجيزة، برئاسة اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، من ضبط عناصر تشكيل عصابى بالجيزة تخصص فى إرتكاب جرائم سرقات المساكن.

أكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث قسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة قيام شخصين (طالب – مقيم بدائرة القسم، حاصل على ثانوية – مقيم بدائرة قسم شرطة العجوزة - لهما معلومات جنائية مسجلة) بتكوين تشكيلًا عصابيًا فيما بينهما تخصص فى إرتكاب جرائم سرقات المساكن بأسلوب "كسر كالون الباب"، متخذان من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

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عقب تقنين الإجراءات تم إعداد عدة أكمنة أسفرت إحدها عن ضبطهما ، وبمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامى ، وقيامهما بإرتكاب ( عدد 11 حادث سرقة مسكن ) وأرشد المتهمان عن مكان تصريفهما للمسروقات لدى عميلتهما ( مالكة مقهى – مقيمية بالوراق) حيث تم ضبطها ، وبعرضها على المجنى عليهم تعرف كلٍ منهم على ما يخصه .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
طالب ثانوي وعاطل وصاحبة قهوة.. ضبط عصابة سرقة الشقق في الجيزة
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