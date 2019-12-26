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مرأة

هنتغدى ايه.. مكرونة وفراخ بطريقة غير تقليدية

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 02:00 م
هنتغدى ايه .. مكرونة
هنتغدى ايه .. مكرونة وفراخ بطريقة غير تقليدية
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لمياء الياسين
هناكل إيه النهاردة؟ سؤال يُحيّر عددًا كبيرًا من الرجال عند توجيهه لهم، لكنه مهم جدًا بالنسبة للمرأة لأنها لا تحب أن تقضي وقتا طويلا في إعداد الطعام، وفي النهاية قد لا يعجب أفراد الأسرة، كما أن التفكير في إعداد قائمة طعام مختلفة كل يوم من أكثر الأمور المرهقة للسيدات.

ونعرض في السطور التالية، مجموعة من الأكلات الشهية المتنوعة التي تساعد في إعداد سفرة شهية رائعة.

مكونات سلطة المكرونة بالخضروات للشيف نجلاء الشرشابي:

كيس مكرونة بينا أو حلزونية
3 ثمرات طماطم
حزمة جرجير طازج
2 ملعقة زيت زيتون
ملعقة عصير ليمون
ملح وفلفل أسود وزعتر جاف
ربع كوب جبن بارميزان مبشور

طريقة تحضير سلطة المكرونة بالخضروات:

- قومي أولًا بسلق المكرونة في وعاء به ماء مغلي ثم صفيها واتركيها تبرد ثم قومى بتقطيع الطماطم إلى مكعبات متوسطة.
- قطعي حزمة الجرجير شرائح صغيرة و في وعاء أضيفي المكرونة المسلوقة ثم أضيفي لها الطماطم والجرجير.
- أضيفي الملح والفلفل والزعتر ثم أضيفي عصير الليمون والزيت وقلبي الخليط.

صدور الدجاج للشيف هشام البنا

المقادير:

400 جرام صدور فراخ
عود روزمارى وعود زغتر
2 معلقة مستردة
3 معلقة زيت
ملح و فلفل

طريقة التحضير:

- تتبل الفراخ جيدا ثم توضع فى الطاسة وتشوح جيدا
- ونتركها حوالى 20 دقيقة حتى الاستواء وتقطع وتقدم مع السلاطة أو خضروات سوتيه.
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