السيطرة على حريق شب بمخزن للأخشاب أمام مقابر طوخ

شب حريق اليوم بمخزن خشب أمام مقابر مدينة طوخ وعلى الفور تم إخطار الحماية المدنية والدفع بسيارات الإطفاء والسيطرة على الحريق دون امتداده للأماكن المجاورة له دون خسائر في الأرواح.



من جانبه وجه محمد خيري رئيس مدينة طوخ بتشكيل لجنة لفحص أسباب الحريق ومعرفة أسبابه وتقدير حجم الخسائر الناتجة عن الحريق.



وتلقى اللواء جمال الرشيدي مدير أمن القليوبية إخطارا بنشوب حريق بمخزن أخشاب بمنطقة المقابر بمدينة طوخ

وتبين أن الحريق بأرض عشوائية محاطة بسور بالطوب الأبيض سبق إزالته من قبل بطريق المحطة الوسيطة أمام مقابر طوخ



وانتقل رجال الحماية المدنية، وجرى الدفع بسيارات الإطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده دون أن يمتد للمناطق المجاورة دون خسائر بشرية.



ومن جانبها أمرت النيابة العامة بطوخ برئاسة محمد توفيق انتداب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق وتقدير الخسائر الناتجة عن الحريق.

