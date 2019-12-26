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رياضة

حمدي فتحي ينهي إجراءات سفره إلى ألمانيا

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 12:48 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
أنهى حمدي فتحي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الإجراءات الخاصة بسفره إلى ألمانيا للخضوع لفحص طبي جديد؛ للاطمئنان على البرنامج التأهيلي الذي يؤديه حاليًا بعد جراحة غضروف الركبة التي أجراها قبل عدة أسابيع.

قال الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق، إن اللاعب سيسافر إلى ألمانيا وفقا للبرنامج المحدد له بعد إجراء جراحة غضروف الركبة للاطمئنان على حالته، وتحديد برنامجه التأهيلي في الفترة المقبلة.

وأوضح أن موعد سفر اللاعب يتم التنسيق له حاليًا، على أن يكون خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويستعد الأهلي لمواجهة بلاتنيوم في الجولة الثالثة من منافسات المجموعه الثانية بدوري أبطال أفريقيا.
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