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ثقافة

الصوليست العالمية فرح الديباني في حفل العام الجديد بمكتبة الإسكندرية

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 02:21 م
مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية
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أحمد عبد العزيز
ينظم مركز الفنون التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية حفلًا موسيقيًا كبيرًا يُشارك فيه أوركسترا وكورال مكتبة الإسكندرية، الثلاثاء المقبل، بالمسرح الكبير.

وتشارك في الحفل الصوليست المصرية العالمية فرح الديباني الحائزة على جائزة أفضل مغنية أوبرا شابة بباريس لهذا العام، ويقود الحفل المايسترو الكبير ناير ناجي.

ويُعد حفل العام الجديد تقليدًا معتادًا في عدة دول؛ حيث يتضمن البرنامج أشهر مقطوعات الفالس والبولكا لشتراوس، كذلك مقطوعات من أوبرا كارمن، وأغاني الكريسماس ورأس السنة.
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