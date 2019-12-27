مشروع قانون أمام البرلمان بشأن احتياجات الإعاقة السمعية

قالت النائبة هبة هجرس ، عن ذوى الإعاقة أنها ستتقدم قريبا بمشروع قانون بشأن الإعاقات السمعية لذوى الاحتياجات الخاصة، وما يطلبونه من احتياجات لازمة لهم لتيسير أمور حياتهم.





وأشارت هجرس فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن مشروع القانون يتضمن بعض التعديلات التشريعية على القوانين التى تمس الأشخاص ذوى الإعاقة وتتضمن حقوقهم فى المجتمع.





وكان الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة للبرلمان الثلاثاء الماضى، على أن يعود المجلس للانعقاد، يوم الأحد الموافق 12 يناير 2020.





وشهدت الجلسة الموافقة على إقرار عدد من الاتفاقيات الدولية، فضلا عن الموافقة على تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء، وقانون تنظيم الكيانات الإرهابية.



