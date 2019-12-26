كلام نهائي.. كمال درويش يحسم موقفه من خوض انتخابات الزمالك

حسم كمال درويش رئيس مجلس الزمالك الأسبق، موقفه من خوض انتخابات القلعة البيضاء المقبلة، على منصب رئيس النادي.



وقال كمال درويش في تصريح خاص لـ " صدى البلد":" الترشح للانتخابات نادي الزمالك المقبلة، أمر غير وارد تماما، هذا قرار نهائي".



ويعد كمال درويش أحد أبرز رؤساء الزمالك حيث مر التاريخ، حيث تولي رئاسة القلعة البيضاء في الفترة منذ 1996 حتى 2005، وحقق فريق كرة القدم 15 بطولة تحت قيادته، كما تم تعيينه رئيسا مؤقتا للزمالك عام 2013، بعد قرار حل مجلس ممدوح عباس.



يذكر أن أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، هو الوحيد الذي أعلن خوضه لانتخابات الزمالك المقبلة حتى الآن.



