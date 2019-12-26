عضو بالكابنيت يهدد بشن حرب على غزة| تفاصيل

قال العضو في المجلس الوزاري المصغر الكابنيت، يؤاف جالانت، اليوم، الخميس، إنه "في حال استمر الوضع الراهن في قطاع غزة على ما هو عليه فسنضطر في النهاية إلى شن حملة عسكرية من شأنها أن تغير قواعد اللعبة".



وتوعد جالانت، في مقابلة مع إذاعة الجيش، باستمرار تساقط الصواريخ على إسرائيل بمثابة "حياة من الجحيم"، قائلًا: "إسرائيل ستصل لمطلقي الصواريخ ومن يرسلهم وستعمل على تصفيتهم"، على حد زعمه.



في السياق ذاته، هاجم زعيم حزب أزرق – أبيض، بيني جانتس، السياسة الحالية لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، قائلًا: "إن الوضع الذي يكون فيه الإسرائيليون تحت رحمة "الإرهابيين" ولا يستطيع نتنياهو القيام بدوره هو شهادة لحالة الفقر لسياسة الأمن في الجنوب وفقدان الردع الذي لا يمكن أن تقبله أي دولة ذات سيادة.



من ناحيته، قال أفيجدور ليبرمان، زعيم حزب "إسرائيل بيتنا": "هذه المرة الثانية التي يهين فيها "الإرهابيون" إسرائيل ورئيس وزرائها الذي وعد بانهيار حكم حماس، لكن قوة الردع هي التي تنهار".