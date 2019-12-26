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أخبار العالم

مقتل مسئول بارز بالحزب الحاكم في ميانمار

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 01:50 م
الحزب الحاكم في ميانمار
الحزب الحاكم في ميانمار
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أ ش أ
أعلن حزب (الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية) الحاكم بميانمار، مقتل مسئول بارز بالحزب عقب تنظيمه احتجاجات مناهضة لاتهامات الإبادة الجماعية التي تواجهها ميانمار في محكمة العدل الدولية.

وقال ميو نيونت المتحدث باسم الحزب - في تصريح أودته قناة (فرنسا 24) اليوم /الخميس/ - إن يي ثين رئيس حزب (الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية) في بلدة بوثيدونج قتل في هجمات استهدفت مواقع لجيش ميانمار.

يشار إلى أن أكثر من 700 ألف من مسلمي الروهينجا فروا إلى بنجلاديش منذ الحملة العسكرية التي شنها الجيش في عام 2017، والتي وصفت بأنها عمليات إبادة جماعية.. ما دفع دولة جامبيا إلى رفع القضية أمام محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة.
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