على طريقتهم الخاصة.. احمد داوود وعلا رشدى يحتفلان بالكريسماس برفقة أبنائهم

نشرت الفنانة علا رشدى زوجة الفنان الشاب احمد داوود مجموعة من الصور الجديدة من خلال حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام.





وظهرت علا رشدى برفقة زوجها الفنان احمد داوود و ابنائهم ميلا وادم وهم يحتفلون بالكريسماس فى اجواء عائلة وخطفت الصور انظار متابعى علا رشدى





ونالت الصور اعجاب كبير وجاءت أبرز التعليقات : احلى عائلة بجد ربنا يحميكوا , مشفتش فى جمالكوا , مبهجين جدا





يذكر أن آخر أعمال علا رشدى هو فيلم قصة حب، والذى شارك فى بطولتها عدد من الفنانين إبرزهم احمد حاتم وهنا الزاهد.



