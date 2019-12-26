برلماني: اهتمام الدولة بذوى الاحتياجات الخاصة إنجاز حقيقى

قال المستشار الدكتور حسن بسيونى، عضو مجلس النواب وعضو لجنة الخبراء العشرة التي أعدت مشروع الدستور الحالى، ان إهتمام الدولة بذوى القدرات الخاصة، خطوة جيدة وإنجاز حقيقى، في ظل حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى على تنظيم مؤتمر خاص بهم سنويا، بالإضافة الى الالتقاء بالنماذج الناجحة منهم في المجالات المختلفة بمختلف الفعاليات مثل مؤتمرات ومنتديات الشباب، والسعى لتذليل الصعوبات امامهم.



وأشاد بسيونى في تصريح له، بالإنجازات التي يحققها ذوى القدرات الخاصة، في مختلف المجالات الرياضية والثقافية والتعليمية وغيرها، واصفا إياهم ب"فرسان الإرادة"، حيث يصرون على تحقيق أحلامهم وآمالهم رغم الصعوبات التي يواجهونها، في اعاقتهم الحركية، مستشهدا بأبطال مصر من ذوى القدرات الخاصة الذين حققوا المراكز الأولى عالميا في بعض الرياضات مثل تنس الطاولة والسباحة ورفع الاثقال، وغيرها من الرياضات، والابداع ثقافيا وفكريا، مثل الطالبة المصرية التي حصلت على جائزة دبى في القراءة، بعد قراءتها ٥٠ كتاب.



وأضاف د حسن بسيونى، أن اهتمام الدولة، بتلك الفئة الهامة التي تمثل نحو ١٥ في المائة من المجتمع المصرى، كان واضحا، منذ عام ٢٠١٣ حيث تم النص في الدستور على تخصيص نسبة مقاعد مناسبة لهم في مجلس النواب، وكذلك اقرار مجلس النواب قانون الأشخاص ذوى الإعاقة، الذى يسهل اجراءات تقديم العديد من الخدمات لذوى القدرات الخاصة، ويلزم بتوفير فرص العمل لهم والوحدات السكنية وكذلك توفير فرص التعليم المناسبة بالإضافة الى باقى الحقوق مثل العلاج وغيره.



وطالب عضو مجلس النواب، بسرعة تفعيل القانون في مختلف الجهات، حتى يتمكن كل مستفيد منه، في الحصول على الخدمات من خلاله، مشيرا الى ان رغم إقرار القانون منذ عام ٢٠١٧ الا ان لائحته التنفيذية صدرت مؤخرا، ولم يتم تطبيقه في مختلف القطاعات بعد، حتى يتم تذليل الإجراءات لسرعة اندماجهم في المجتمع، بالاضافة الي تفعيل النص الدستورى بتخصيص نسبة ٥في المائه من الوظائف لهم في مختلف المجالات لاسيما وان كثير منهم أثبتوا تفوقهم الدراسى والعلمى والابداعى.



وأشاد بسيونى، بموقف الرئيس السيسى، الذى سارع بتلبية طلب أحد أطفال القدرات الخاصة، خلال احتفالية " قادرون باختلاف" أول أمس، باستحداث مادة بالمدارس والجامعات، تساعد على احترام الاخر، وذلك لحمايتهم مما يتعرضون له من تهكم او تنمر في الشارع، حيث وافق الرئيس على الطلب قائلا، "هنعملها فورا"، وذلك بالإضافة لتخصيص الرئيس مبلغ ٨٠ مليون جنيه من صندوق تحيا مصر الى ذوى الاحتياجات الخاصة لدعم وتوفير خدماتهم ومساعدتهم في أي مشروعات، وإعلانه العام الماضى، عام ذوى القدرات الخاصة.



ودعا عضو لجنة الخبراء التي أعدت مشروع الدستور، الى ضرورة احترام هذه الفئة الهامة، التي تمثل إضافة كبيرة للمجتمع والبلاد، بما تمتلكه من طاقات وإرادة وعزيمة وإصرار على مواجهة التحديات وابتكار الأفكار والابداع في مختلف المجالات.

