للقضاء على الانقطاع.. تنفيذ 3 محطات للمياه بإدفو فى أسوان

قررت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى التابعة لوزارة الإسكان البدء فى تنفيذ 3 محطات لمياه الشرب لخدمة عدد من قرى مركز إدفو اعتبارًا من الأسبوع القادم .



ومن جانبه أوضح النائب حسن سيد خليل عضو مجلس النواب بأسوان بأن لجنة من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى سوف تصل إلى مركز ومدينة إدفو صباح يوم الأحد القادم.



وأشار حسن خليل إلى أن اللجنة ستقوم بإجراء معاينة لكل من مرشح الرمادى بحرى الجديد بالحصايا، وأيضًا معاينة محطة مياه الشرب بالكلح غرب.



هذا بالإضافة إلى معاينة محطة مياه الرديسيه الجديدة، علاوة معاينة محطة الصرف الصحى بالطوناب وذلك تمهيدًا لبدء العمل فى إجراءات التنفيذ .



وأضاف نائب البرلمان بأنه تقدم بهذه الطلبات إلى وزارة الإسكان خلال شهر يونيو الماضى، وتم إدراج هذه المحطات ضمن خطة الهيئة القومية لتنفيذها داخل نطاق محافظة أسوان.