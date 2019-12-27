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محافظات

لكل اسم حكاية.. تعرف على مئذنة ومسجد الحمادي التاريخي بالدقهلية..صور

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 02:00 ص
مئذنة ومسجد الحمادى
مئذنة ومسجد الحمادى التاريخى
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همت الحسينى
تعد محافظة الدقهلية من المحافظات الذخيرة بالآثار والأماكن التاريخية، وتواصل منطقة آثار جنوب الدقهلية للآثار الاسلامية والقبطية جهودها المتميز لعرض داتا معلوماتية للآثار المسجلة والمبانى ذات الطابع التاريخى والحضارى بها بإشراف الدكتور رضا موسى مدير آثار جنوب الدقهلية.

يتم عرض كتلة ووحدة معمارية وفنية حضارية وتاريخية تعود لعصر إنشاء مسجد الحمادى القديم بقرية ميت محسن والتابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية. 

وقدمت هند الهوارى مسئول المسح والتوثيق بجنوب الدقهلية نبذه عن هذا المسجد قائلة" ان المسجد تم تجديده و الاحتفاظ بها من ضمن الوحدات المعمارية والفنية المكونة للمسجد والتى تعد من أهم الوحدات المميزة للمسجد والقرية ككل 

كما يوجد مئذنة جامع الحمادي بقرية ميت محسن حيث تعتبر المئذنة وحدة معمارية وأساس قائم بذاته يتم الدخول إليها من خلال فتحة باب بالجدار الجنوبى الغربى للمسجد . 

وتضيف جهاد احمد سليمان مسئول مئذنة الغمرى ان المئذنة تتكون من قاعدة مربعة فتح فى أعلى جدرانها فتحات نوافذ معقودة وذلك لإضاءة النواه بداخل المئذنة ، ويعلو القاعدة المربعة فى الاركات مثلثات مشطوفة ومقلوبة تعتبر كمنطقة انتقال لتحويل القاعدة المربعة الى بدن مثمن .

وأضافت: يعلو منطقة الانتقال بدن الدورة الأولى المثمن الشكل ويزخرف أضلاعه الثمانية ثمان دخلات غائرة ومعقودة فى نهايتها بعقد مدبب ، وفتح ف الأربعة أركان المحورية فتحة نافذة معقودة أيضا وذلك للإضاءة وينتهى بدن الدورة الأولى بشرفة الآذان الأولى والتى يحيط بها درابزين خشبة، وترتكز الشرفة الأولى على صفين من المقرنصات ويتم الدخول لتلك الشرفة من فتحة باب معقودة بالجهة الجنوبية للطابق الثانى للمئذنة .

وبقول حسام ابراهيم مسئول مكتب زاوية الأمير حماد بميت غمر "إن الطابق الثانى يتكون من بدن مثمن يمثل الدورة الثانية ، وهو عبارة عن بدن مثمن يزخرف كل ضلع من أضلاعه دخلة غائرة معقودة تنتهى من أعلى بعقد مدبب يلى ذلك الشرفة الثانية والتى يحيط بها درابزين خشبى وترتكز الشرفة الثانية على ثلاث حطات من المقرنصات، ويتم الدخول اليها أيضا عن طريق فتحة باب بالجهة الجنوبية .

وتابع الوصف قائلا "يلى ذلك جوسق المئذنة وهو ذو بدن أملس والذى ينتهى بقبة على شكل المبخرة مفصصة الشكل من أعلى يعلوها جامور ( سفود أو قائم نحاسى ) يتكون ثلاث مفاتيح يعلوه هلال بداخله نجمة ".
لكل اسم حكاية.. تعرف على مئذنة ومسجد الحمادي التاريخي بالدقهلية..صور
لكل اسم حكاية.. تعرف على مئذنة ومسجد الحمادي التاريخي بالدقهلية..صور
لكل اسم حكاية.. تعرف على مئذنة ومسجد الحمادي التاريخي بالدقهلية..صور
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