إجراء الاختبارات المميكنة لطلاب كلية التمريض بجامعة الفيوم

أجرت كلية تمريض جامعة الفيوم الاختبارات المميكنة لطلاب الكلية بمعامل مركز معلومات جامعة الفيوم، تحت وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور طلال عبد الرحيم عميد كلية التمريض.



كما حضرت الدكتورة سلوى عطية وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتورة رانيا أبو السعود المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة والدكتورة شيرين طايع مدير وحدة إنتاج المقررات الإلكترونية وعدد من السادة أعضاء هيئة التدريس.



أوضحت الدكتورة رانيا ابو السعود أن تطبيق إجراء الامتحانات المميكنة بجامعة الفيوم يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بهدف تطوير منظومة التعليم العالي والامتحانات لرفع مستوى وكفاءة خريجي الجامعات المصرية.



كما أشارت الدكتورة شيرين طايع أن الاختبار تم بنجاح وبشكل لائق وأشادت بجهود فريق العمل من مشروع إنتاج المقررات الإلكترونية ومشروع الشبكات للدعم الفني الذي ساهم في سير الاختبارات بنجاح وتفوق.



