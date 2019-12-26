طلب إحاطة بشأن استيراد شركة مصرية للغاز الطبيعي من إسرائيل

قال أحمد حسام عوض، عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن قانون التصالح مع مخالفات البناء الذي يقتضي تسديد غرامات على المخالفات لا يسري على جميع الحالات، مشيرًا "إلى أن القانون خطوة إيجابية من الحكومة للاستفادة من واقع ملموس، ولذلك فقد تحركت الدولة للاستفادة منه بالشكل الذي لا يضر بالمواطن أو الدولة.





وتابع "عوض"، أن القانون سوف يطبق على جميع المخالفات باستثناء بعض الحالات ومنها عدم التعدي على أملاك الدولة، وعدم تجاوز حدود الطيران الجوي، وألا يكون هناك مشكلة بالسلامة الإنشائية للمبنى، وألا يكون هناك تجاوز بمتطلبات شؤون الدفاع عن الدولة في بعض المناطق، وألا تكون المخالفة في هذه المنطقة متعارضة مع قانون حماية الآثار، وألا تتجاوز حدود التنظيم.



