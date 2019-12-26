باحثة تونسية: أردوغان يعمل بنظام المافيا وتجاوز كل الأعراف والقوانين.. فيديو

قالت بدرة بهلول، رئيس المركز الدولي للدراسات الإستراتيجية، وباحثه تونسية، إن زيارة أردوغان إلى تونس هى زيارة مريبة وخاصة فى هذا التوقيت (بعد 15 يوما من توقيع أردوغان الاتفاقية مع السراج)، بالإضافة إلى الإعلانات المقررة أن ليبيا لن تحتاج إلى دعم عسكرى.
وأضافت بدرة بهلول، خلال مداخلة مع فضائية "إكسترا نيوز"، أننا نعلم جيدا أن هناك الكثير من العسكريين الأتراك الموجودين على الأراضي الليبية، لافتة إلى أن الأطماع زادت عن حدها وأردوغان تجاوز كل الأعراف الدولية.
وأشارت رئيس المركز الدولي للدراسات الإستراتيجية، إلى أن رئاسة تركيا أعلنت أن أردوغان سيزور تونس منذ أمس الأول، مؤكدة أن الزيارة كانت تشكيلا عصابيا، لأنه لا يعقل أن هذه الزيارة تأتي بهذه السرعة والفجأة.
وتابعت بدرة بهلول: "أن العيب ليس على أردوغان، وإنما على رؤساء الدولة التونسية التي لم تحترم الأعراف الدولية، مضيفة أن هذا يعد عيبا كبيرا جدا، وأن أردوغان من البداية تجاوز الأعراف الدولية والدبلوماسية والقوانين الدولية.
ونوهت إلى أن الشعب التونسي لم يخضع له أو لأي إغراءات، لافتة إلى أن أردوغان يعمل بنظام المافيا في الاستيلاء على حقوق الغير.
وأضافت بدرة بهلول، خلال مداخلة مع فضائية "إكسترا نيوز"، أننا نعلم جيدا أن هناك الكثير من العسكريين الأتراك الموجودين على الأراضي الليبية، لافتة إلى أن الأطماع زادت عن حدها وأردوغان تجاوز كل الأعراف الدولية.
وأشارت رئيس المركز الدولي للدراسات الإستراتيجية، إلى أن رئاسة تركيا أعلنت أن أردوغان سيزور تونس منذ أمس الأول، مؤكدة أن الزيارة كانت تشكيلا عصابيا، لأنه لا يعقل أن هذه الزيارة تأتي بهذه السرعة والفجأة.
وتابعت بدرة بهلول: "أن العيب ليس على أردوغان، وإنما على رؤساء الدولة التونسية التي لم تحترم الأعراف الدولية، مضيفة أن هذا يعد عيبا كبيرا جدا، وأن أردوغان من البداية تجاوز الأعراف الدولية والدبلوماسية والقوانين الدولية.
ونوهت إلى أن الشعب التونسي لم يخضع له أو لأي إغراءات، لافتة إلى أن أردوغان يعمل بنظام المافيا في الاستيلاء على حقوق الغير.