AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

باحثة تونسية: أردوغان يعمل بنظام المافيا وتجاوز كل الأعراف والقوانين.. فيديو

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 01:47 م
بدرة بهلول
بدرة بهلول
Advertisements
ريهام فيكتور
قالت بدرة بهلول، رئيس المركز الدولي للدراسات الإستراتيجية، وباحثه تونسية، إن زيارة أردوغان إلى تونس هى زيارة مريبة وخاصة فى هذا التوقيت (بعد 15 يوما من توقيع أردوغان الاتفاقية مع السراج)، بالإضافة إلى الإعلانات المقررة أن ليبيا لن تحتاج إلى دعم عسكرى.

وأضافت بدرة بهلول، خلال مداخلة مع فضائية "إكسترا نيوز"، أننا نعلم جيدا أن هناك الكثير من العسكريين الأتراك الموجودين على الأراضي الليبية، لافتة إلى أن الأطماع زادت عن حدها وأردوغان تجاوز كل الأعراف الدولية.

وأشارت رئيس المركز الدولي للدراسات الإستراتيجية، إلى أن رئاسة تركيا أعلنت أن أردوغان سيزور تونس منذ أمس الأول، مؤكدة أن الزيارة كانت تشكيلا عصابيا، لأنه لا يعقل أن هذه الزيارة تأتي بهذه السرعة والفجأة.

وتابعت بدرة بهلول: "أن العيب ليس على أردوغان، وإنما على رؤساء الدولة التونسية التي لم تحترم الأعراف الدولية، مضيفة أن هذا يعد عيبا كبيرا جدا، وأن أردوغان من البداية تجاوز الأعراف الدولية والدبلوماسية والقوانين الدولية.

ونوهت إلى أن الشعب التونسي لم يخضع له أو لأي إغراءات، لافتة إلى أن أردوغان يعمل بنظام المافيا في الاستيلاء على حقوق الغير.
Advertisements

ترشيحاتنا

مصرع 6 أشخاص بينهم 5 أطفال في سقوط سيارة بترعة بأسيوط

الأمن يوجه صدمة قوية للنادي المصري بسبب مباراة بيراميدز

تدشين تطبيق خاص بالضرائب على جوجل بلاي وآبل ستور يناير 2020

حصاد 2019 | حفلة الجنس الجماعي بالمنصورة الأبرز.. جرائم العلاقات غير الشرعية والاغتصاب

صدمة للأبيض.. غياب نجم الزمالك عن لقاء زيسكو

فى ذكرى ميلاده.. تعرف على زيجات كمال الشناوى وسر خلافه مع مبارك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحسن تدريجى بحالة الطقس بالبحيرة.. والوحدات المحلية تواصل رفع مياه الأمطار | صور

«الفيضة الصغرى» تضرب الإسكندرية بأمطار غزيرة لليوم الثالث.. صور

حصاد هوليوود.. هؤلاء النجوم تزوجوا في 2019.. أحدهم سحب الهواتف من المعازيم