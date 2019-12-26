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فن

فى ذكرى وفاة عاطف الطيب.. قصة حبه الوحيد ومعاناته مع المرض

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 01:50 م
عاطف الطيب
عاطف الطيب
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أحمد إبراهيم
يحل اليوم ذكرى رحيل المخرج عاطف الطيب، قدم 21 فيلمًا في 15 عامًا، دخل 3 منها ضمن قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية.

تعرف عاطف الطيب على زوجته وحبيبته الوحيدة في معهد جوته التي كانت تعمل به، حيث طلب منها تذاكر لمهرجان الفيلم الألماني، وبعدها جمعه بها أول لقاء عاطفي في 28 سبتمبر 1982، وتزوجا بعد انتهائه من تصوير فيلم "الحب فوق هضبة الهرم".

عانى عاطف الطيب في صغره من حمى روماتيزمية لم يتم علاجها بشكل جيد بسبب سوء الأوضاع الصحية في المراغة مسقط رأسه، هذه الأزمة سببت له في الكبر أزمة في القلب، ثم أصيب بمرض السكر، إضافة إلى تحامله على نفسه في التصوير.

رفض الطيب السفر إلى ألمانيا للعلاج على نفقة الدولة، مشددًا على أن "الغلابة" الذين دافع عنهم في أفلامه أولى منه، وأقنعه أحد الأطباء أن العملية من الممكن إجراؤها في مصر، وهي العملية التي استمرت لساعات بسبب خطأ طبي رفض الاعتراف به الطبيب المعالج لتكون هي النهاية ويتوفى في 23 يونيو من عام 1995 تاركًا خلفه آخر أفلامه "جبر الخواطر" الذي لم يتمكن من إنجازه.
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