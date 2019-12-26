شيماء تشكو من وقف معاش تكافل وكرامة منذ 6 أشهر

شكت المواطنة شيماء سالم عبد العزيز، المقيمة قرية ابو غلاب محافظة أسوان، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من وقف صرف معاش تكافل وكرامة.





وقالت فى رسالتها: إنها مقيمة إدفو قبلى قرية أبو غلاب محافظة أسوان ، تم إيقاف معاش تكافل وكرامة منذ ستة أشهر لعدم الاستدلال وتم تقديم تظلّم دون رد ولا يوجد دخل بديل عن المعاش.





وناشدت المسئولين سرعة العمل على حل الشكوى.





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