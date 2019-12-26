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بين الناس

شيماء تشكو من وقف معاش تكافل وكرامة منذ 6 أشهر

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 06:23 م
صدى البلد
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وسام مختار
شكت المواطنة شيماء سالم عبد العزيز، المقيمة قرية ابو غلاب محافظة أسوان، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من وقف صرف معاش تكافل وكرامة.

وقالت فى رسالتها: إنها مقيمة إدفو قبلى قرية أبو غلاب محافظة أسوان، تم إيقاف معاش تكافل وكرامة منذ ستة أشهر لعدم الاستدلال وتم تقديم تظلّم دون رد ولا يوجد دخل بديل عن المعاش.

وناشدت المسئولين سرعة العمل على حل الشكوى.

للتواصل مع الشاكية:01117083695‪ ‎‪‪‎‪‪‎‪‪‎‪

يقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
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