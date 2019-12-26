بتكلفة 10 ملايين دينار.. خطة كويتية لردع الطائرات الـ درون

فى ظل ما تشهده المنطقة من تطورات إقليمية متصاعدة، أعدت وزارة الداخلية الكويتية مشروعًا لردع الطائرات من دون طيار (درون) تصل تكلفته إلى 10 ملايين دينار.



وكشفت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن «مشروع وزارة الداخلية يرتكز على أجهزة للردع والتشويش على الطائرات من دون طيار، وذلك باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من الأمن الوقائي، ولما للتطورات الإقليمية من آثار على مختلف الأصعدة الأمنية، وهو ما يتوجب معه مواجهة الطائرات الموجهة بتكنولوجيا حديثة ومتطورة تمنع وقوع كوارث على المنشآت الحيوية أو القصور الأميرية أو استخدامها في عمليات التهريب بالسجون».



وقالت المصادر إن «المشروع يتضمن تأمين الحماية لـ 3 من أهم الأماكن حيوية في الكويت وتشمل القصور الأميرية والمؤسسات الإصلاحية ومطار الكويت»، مبينة أن «وزارة الداخلية أجرت دراسة وافية لأجهزة الردع المتاحة، واطلعت على عروض متعددة للتوصل إلى المواصفات التي تناسب الاحتياجات الأمنية».



وأفادت المصادر بأن وزارة الداخلية خاطبت وزارة المالية للموافقة على البدء في إجراءات التعاقد اللازمة، مبينة أن التكلفة التقديرية موزعة بحدود 7 ملايين دينار لتغطية مطار الكويت بكامل مدارجه و3 ملايين لحماية القصور الأميرية والمؤسسات الإصلاحية.



يُذكر أن طائرات الـ«درون» باتت تشكّل قلقًا متزايدًا لدى الأجهزة الأمنية في مختلف الدول بعد تزايد استخدامها في تنفيذ عمليات هجومية أو تجسسية، وآخرها الهجوم الذي تعرّضت له السعودية، والذي أفادت تحليلات استخباراتية غربية بأن الطائرات مرّت فوق الكويت قبل وصولها إلى أهدافها في المملكة عقب استهدافها لمعملى نفط بقيق وخريص التابعين لأرامكو.