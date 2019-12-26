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رياضة

ناشئات الأهلي يواجه الجزيرة في إياب نهائي دوري السلة.. الموعد والقناة الناقلة

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 02:01 م
الاهلي
الاهلي
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عبدالله هشام
يواجه فريق كرة السلة للناشئات تحت 18 سنة بالنادي الأهلي، منافسه الجزيرة اليوم الخميس ضمن منافسات إياب نهائي دوري المرتبط.

وتنطلق المباراة في الثانية ظهر اليوم على صالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر، ويسعى الأهلي لحسم المباراة، كما فعل في مباراة الذهاب، وتحقيق الفوز لحسم بطولة دوري المرتبط.

ويغيب عن المباراة ملك هشام بعد إصابتها بقطع في الرباط الصليبي.

وتأهل فريق الأهلي، على حساب فريق سموحة، ضمن منافسات دور قبل النهائي من بطولة دوري المرتبط.

وكان فريق ناشئات الأهلي فاز في مباراة الذهاب على الجزيرة، بنتيجة 87 – 35، في المباراة التي أقيمت بينهما، الاثنين الماضي.

وتذاع المباراة عبر قناة أون سبورت 2 في تمام الساعة السادسة مساء .
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