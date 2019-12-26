عمليات التنمية المحلية تتابع إجراءات الأجهزة التنفيذية لمواجهة الأمطار.. صور

تتابع غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية الاجراءات التى اتخذتها الأجهزة التنفيذية لمواجهة الأمطار بالتنسيق مع غرف العمليات وإدارات الأزمات بالمحافظات وتواجد فرق الطوارئ والتدخل السريع، تحسبًا لأي أحداث غير متوقعة مع مراجعة أعمدة الكهرباء واتخاذ اجراءات الحيطة والحذر، حرصًا على سلامة المواطنين وتجنب حدوث أي مخاطر.



ووجه اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، باستمرار رفع درجة الاستعداد والطوارئ، مشددًا على ضرورة اتخاذ كافة التدابير والأعمال الواجب تنفيذها على شبكات المجاري المائية، والتأكد من جاهزية المعدات وإعادة تمركزها لاستيعاب شفط المياه وتكثيف جولات المرور الميدانى على أماكن تجمع مياه الأمطار، والتنبيه على شركات مياه الشرب والصرف الصحى باستمرار عمليات تطهير شبكات الصرف الصحي.



وأشار تقرير غرفة العمليات المركزية بالوزارة إلي استقرار الأوضاع في معظم المحافظات مع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على محافظات الإسكندرية وكفر الشيخ ودمياط والبحيرة وبورسعيد وقامت غرف العمليات فى المحافظات المشار إليها بإستقبال شكاوى المواطنين الخاصة بتراكم الأمطار والتعامل معها .



وأضاف اللواء محمود شعراوى أن محافظتي الأسكندرية ومطروح قررت تأجيل الدراسة أمس واليوم بسبب عدم استقرار الأحوال الجوية، وذلك حرصًا على سلامة وأمن أبناء المحافظتين، مشيرًا إلى أن المحافظات تقوم باستمرار بمراجعة خطة انتشار المعدات بالتنسيق مع الأجهزة المعنية ووضع جميع المعدات فى حالة تأهب قصوى، وقال أنه يتم التنسيق مع القوات المسلحة وإدارات المرور لتحديد طرق ومحاور بديلة فى حالة أغلاق أى طرق أو ميادين رئيسية.