محافظ المنيا يتفقد مستشفى مصر الحرة ويشدد على النظافة والصيانة

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تفقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، صباح اليوم، مستشفي مصر الحرة الواقعة بحي غرب المدينة، وذلك ضمن جولاته المفاجئة بكافة المؤسسات والمراكز الخدمية لمتابعة سير العمل والوقوف على كفاءة وجودة الخدمات الطبية التي يتم تقديمها للمرضى والأهالي من أبناء المحافظة .رافق المحافظ خلال جولته دكتور احمد ابو السعود مدير المستشفى وهشام فايز نائب رئيس المركز، حيث تفقد المحافظ عددا من أقسام المستشفى منها قسم الاستقبال وصيدلية المستشفى وعيادة الأسنان ومعمل التحاليل وشباك التذاكر وقسم الباطنة والحضانات والتعقيم المركزي ودار الأيتام والأطفال مجهولي الهوية.وشدد على الاهتمام بمستوى النظافة داخل كل الأقسام حفاظًا على صحة المواطنين ومنعًا لانتشار الأمراض.كما وجه المحافظ بإجراء أعمال صيانة للكهرباء على مستوى المستشفى تحسبًا لأي أحداث طارئة، ومشددًا على الاهتمام بنظافة وتعقيم الأدوات والاجهزة الطبية المستخدمة داخل عيادة الاسنان منعًا لانتشار الأمراض وحفاظًا على سلامة وصحة المواطنين.والتقى المحافظ بعدد من المرضى والمترددين على المستشفى واستمع إلى شكواهم ووجه بالعمل على حلها فورا، كما طالب المحافظ مدير المستشفى باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تطوير نظام تسجيل المواطنين بشباك التذاكر ليتحول الى نظام الكتروني عن طريق الحاسب الآلي ، ووضع آلية لعمل ذلك للتقليل من حدة التزاحم وتوفير الوقت والجهد على المواطنين من ابناء المحافظة.وتابع المحافظ خلال جولته أعمال صرف الأدوية لإحدى الحالات المرضية من صيدلية المستشفى ، موجهًا بتوضيح طريقة تناول العلاج للمرضى بشكل مبسط خاصة لكبار السن ممن لا يجيدون القراءة والكتابة، كما كلف المحافظ مدير المستشفى بحصر كافة احتياجات المستشفى من ادوية ومستلزمات طبية لاتخاذ ما يلزم لتوفيرها بشكل فوري لتقديم الخدمات المتميزة للمواطنين والتيسير عليهم.