جائزة الشارقة للنقد التشكيلي.. حكاية مسابقة فريدة تعزز مكانة الكتابة النقدية

مرت عشر سنوات على انطلاق جائزة ومسابقة الشارقة للبحث النقدي التشكيلي، وهي جائزة مميزة وتعد فريدة من نوعها في الوطن العربي لتشجيع البحث النقدي التشكيلي والكتابات النقدية في مجالات الفنون البصرية التشكيلية.



وشهدت الشارقة صباح اليوم الخميس تكريم الفائزين ، حيث كرّم عبد الله العويس، رئيس دائرة الثقافة في الشارقة، ومحمد القصير مدير إدارة الشؤون الثقافية في الدائرة، الأمين العام لجائزة الشارقة للبحث النقدي التشكيلي، الفائزين في الدورة العاشرة من الجائزة التي جاءت تحت عنوان "الفراغ في التشكيل العربي"، وهم: د.عزيز أزغاي، ود. يوسف الريحاني من المملكة المغربية، ود. رضا جاد أو جوادي من تونس، كما جرى تكريم أعضاء لجنة التحكيم المكونة من د. خليل قويعة من تونس، ود. عاصم فرمان من العراق، ود. ياسر مُنجي من مصر، وذلك في قاعة المؤتمرات في الدائرة صباح اليوم الخميس.



وفاز في المركز الأول، الدكتور عزيز أزغاي من المغرب عن بحثه "جاذبية الفراغ في التصوير العربي المعاصر "خمسُ عيناتٍ للفهم"، وجاء في المركز الثاني، الدكتور يوسف الريحاني من المغرب عن بحثه "على ذرى الفراغ "تحولات التشكيل العربي في مجتمع الشبكات"، فيما نال المركز الثالث، الدكتور رضا جاد أبو جوادي من تونس عن بحثه "ثنائية الفراغ والاحتشاد في التشكيل العربي "فلسفتها وقضاياها".



وتعمق الجائزة الصلة بين الاشتغالات العملية والتنظيرية، عبر سلسلة من البحوث العلمية الموثقة، والخاضعة لشروط تعمل على اختيار المتميز، ومن ثم نشر هذه البحوث على النطاق العربي؛ لتحقيق جملة من الأهداف الرامية لتعزيز مكانة البحث والكتابة النقدية في مجالات الفنون البصرية، كما تهدف الجائزة إلى التواصل مع الباحثين والنقاد العرب، والتعريف بأعمالهم البحثية، وتوسيع دائرة الاهتمام بالتجارب التشكيلية العربية وتوثيقها، وتشجيع المواهب النقدية الشابة والتعريف بها، ورصد حركة النقد التشكيلي؛ لبناء الصلة بين المجتمع وفنونه عبر اللغة النقدية.



وأعقبَ التكريم ندوةً نقديةً ناقشت البحوث الفائزة في الجائزة، وأدارها المحكّم د. ياسر مُنجي، وتحدث فيها الفائز د. عزيز أزغاي من المغرب، ود. رضا أبو جاد جوادي من تونس.



وذكر أزغاي أن الدراسة تنطلق من التذكير بتعريف الباحثين والمعاجم "للفن التشكيلي" باعتباره فعالية تقوم على إعطاء شكل ما لمادة لا شكل لها في الأساس. وقال إن الفراغ ليس مفهوما خاصا بالرسم أو التصوير أو العمارة أو النحت أو الخزف، وإنما هو خصيصة متعددة التمثلات، في حين يكتسب معناه حسب المجال الذي يوظف فيه، وأشار إلى أن الفراغ في الفن ليس هو الفراغ في العلوم الدقيقة.



وأوضح حول بحثه الفائز في الجائزة، أنه ركز على ثلاثة معان للفراغ (في اللوحة المسندية)، وهي التمثيل العام المشترك (اللون الأبيض)، والفراغ باعتباره حالة وجدانية أو نفسية على علاقة بطاقة الإنسان الحسية، والفراغ أخيرا باعتباره نقيضًا للامتلاء أو الاحتشاد بما هو تعبير مواز للتجسيم والتجريد الفنيين.

