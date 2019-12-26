طبيب بيراميدز: محمد فتحي يغيب 6 أسابيع عن الملاعب للإصابة

أعلن الجهاز الطبي لفريق نادي بيراميدز غياب محمد فتحي لاعب الوسط المدافع لمدة ٦ أسابيع بسبب الإصابة التي تعرض لها.



وتعرض محمد فتحي للإصابة في مباراة الجونة بالدوري الممتاز وأجرى فحوصات طبية شاملة تحت إشراف طبيب الفريق الدكتور أيمن فريد وغاب عن مباراتي المصري ودجلة بالدوري.



أوضح طبيب بيراميدز أن اللاعب أثبتت فحوصاته الطبية إصابته بتمزق في العضلة الضامة، وغيابه عن الملاعب ٦ أسابيع قبل أن يتمكن من المشاركة في اللقاءات المقبلة مع الفريق.



شدد طبيب بيراميدز على أن اللاعب بدأ عمليات العلاج الطبيعي والتأهيل بهدف تجهيزه للمشاركة في المباريات المقبلة بكل قوة بعد انتهاء عمليات التأهيل.