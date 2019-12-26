هجوم على حماس بسبب أبو مازن | تفاصيل

هاجمت قيادات فصائلية ومجتمعية حركة حماس، بسبب إصرار الأخيرة على إصدار الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن مرسوما رئاسيا فوريا لإجراء الانتخابات دون موافقة الاحتلال على إقامة الانتخابات في القدس.





وكانت حماس قد دعت على لسان القيادي فيها صلاح البردويل، الرئيس عباس، لإصدار مرسوم بإجراء الانتخابات الفلسطينية فورا دون إذن الاحتلال بإجرائها في مدينة القدس المحتلة.





وقال سنفرض عملية الانتخابات فرضا، ونحول القدس والانتخابات فيها لحالة اشتباك سياسي وميداني وشعبي، وليصدر المرسوم الرئاسي فورا دون انتظار موافقة الاحتلال.





ونوه البردويل إلى أن المراهنة على استثناء القدس من أي عمل سياسي أو انتخابي أو غير ذلك، أمر مستحيل لا يقبله أي فلسطيني، وفي مقدمتهم حركة حماس.





واعتبر أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح، ماجد الفتياني، دعوة حركة حماس، لإصدار مرسوم رئاسي لإجراء الانتخابات من دون القدس، محاولة بائسة لتحريض الرأي العام والمجتمع المحلي، معتقدة بذلك أنها تستطيع تغيير توجهات أبناء شعبنا، وبالتالي كسب المزيد من الأصوات.





وقال الفتياني في حديث لإذاعة صوت فلسطين الرسمية صباح اليوم الخميس، إن هذه الدعوات تشكل تساوقا مع المخططات الصهيو أمريكية الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية، مؤكدا لن نعطي الاحتلال فرصة لفرض سياسة أمر واقع في المدينة المقدسة.



