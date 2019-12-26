حياة كريمة.. الكشف على 1840 حالة خلال قافلة طبية في المنيا

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نظمت مديرية الصحة بالمنيا، قافلة طبية علاجية بقرية الشيخ حسن بمركز مطاى خلال يومي 23 و24 ديسمبر الجاري، ضمن جهود مبادرة "حياة كريمة"، بهدف توفير الرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين في القرى والمناطق النائية والمحرومة من الخدمات العلاجية المجانية .قالت الدكتورة أمنية رجب وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن القافلة أسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1840 حالة مترددة منها 324 حالة جراحة، و470 أطفال ، و 204 حالة جلدية و 305 باطنه، و 92 قلب ، و 67 أسنان ، و 120 نساء ، و 147 انف وأذن، إلى جانب أخذ عينات لإجراء تحاليل 47 حالة، وعمل 56 أشعة وموجات صوتية و 17 رسم قلب .كما تم عقد ندوات تثقيف صحي، وفحص عشوائي للضغط والسكر لـ 139 حالة وتحويل 46 حالة للمستشفى لاستكمال العلاج بالإضافة إلى تواجد 10 عيادات متنقلة بتنظيم الأسرة .وأكدت أن القوافل تهدف إلى تقليل المشقة على كبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في تلقي الخدمات الطبية من خلال الكشف المجاني في جميع التخصصات، بجانب توفير خدمات طبية أخرى مثل الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى تحويل الحالات التي تحتاج لإجراء عمليات إلى مستشفيات وزارة الصحة والتأمين الصحي.