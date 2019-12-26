فيديوجراف| قصة دراج كويتي تنبأ بوفاته

لقي الدراج الكويتى سعد السبيعي مصرعه بعد تعرضه لحادث دهس أثناء ممارسته الرياضة باستخدام دراجته الهوائية.



تطورت هواية سعد السبيعي مع الدراجات إلى أن يؤسس مشروعا خاصا وورشة تُقدم كل ما يخص الدراجات، كما حصل على عدة دورات في مجال صيانة الدراجات.



انضم السبيعي لمنتخب الكويت للدراجات وشارك في البطولة العربية في تونس.



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