بفستان أحمر جريء.. رانيا يوسف تهنئ جمهورها بالعام الجديد | فيديو





يذكر أن أبرز أعمال رانيا، مسلسل "كأنه إمبارح" والذي حقق نجاحا كبيرا في أثناء عرضه.



هنأت الفنانة رانيا يوسف، جمهورها، بمناسبة اقتراب حلول العام الجديد 2020.ونشرت رانيا يوسف، فيديو، من خلال حسابها على "تويتر"، وهي ترتدي فستان أحمر جريء، وقالت فيه: "ميري كريسماس وهابي نيو ير .. يا رب تبقى سنة 2020 فيها الخير على كل الناس، واللي محققش حلمه في 2019؛ يحققه في 2020".وأثارت رانيا يوسف، الجدل حولها أكثر من مرة عند حضورها المناسبات الفنية خلال العامين الماضين، وذلك بسبب جرأتها في اختيار لملابسها.