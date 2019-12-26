داخل مصنعين وثلاجة.. ضبط 39 طن سلع غذائية فاسدة في الإسكندرية

تمكن ضباط مباحث التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، من ضبط 39 طن سلع غذائية منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي داخل مصنعين وثلاجة بمنطقتي برج العرب والمنتزه.



وردت معلومات لضباط المباحث تفيد قيام مسئولو مصنع بدائرة قسم شرطة برج العرب، وآخر بدائرة المنتزه ثالث، وثلاجة تبريد بدائرة قسم شرطة المنتزه أول، بحيازة وتجميع السلع الغذائية منتهية الصلاحية.



استهدفت حملة أمنية المصانع المشار إليه، وعثر على 35 طن و378 كيلو سكر وزيت طعام وخل، و2 طن و410 كيلو بسطرمة وسجق، وطن و685 كيلو أسماك مختلفة الأنواع.



وتبين من تقرير مفتشي الأغذية أن جميع السلع الغذائية المضبوطة مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية.



تحررت المحاضر اللازمة بأقسام شرطة برج العرب وأول وثالث المنتزه، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.