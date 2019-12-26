توقعات الجماهير.. الزمالك فريسة سهلة لـ زيسكو.. والأهلي بطل افريقيا.. فيديو

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادا لمواجهة فريق بلاتينيوم الزيمبابوي، يوم السبت المقبل، على ستاد السلام، ضمن الجولة الثالثة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا



وعلى صعيد اخر غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى زامبيا أمس الاربعاء استعدادًا لمواجهة فريق زيسكو يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا، واستقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق على خوض التدريبات حتى موعد اللقاء في الثالثة عصرًا وهو نفس توقيت المواجهة ليتأقلم اللاعبون، خاصة أن الفريق يلعب كل مبارياته في مصر ليلًا.



لذلك رصدت عدسة صدى البلد توقعات بعض مشجعي كرة القدم في نتيجة مباراة الأهلي والزمالك .



في البدايه قال عادل عباس ان فريق كرة القدم بنادي الزمالك يمر هذه الفتره بحاله صعبه للغايه وأتوقع ان تكون النتيجه في المباراه ليست جيده بالرغم من أن فريق زيسكو ليس بالمهاره التي تؤهله للفوز على فريق مثل نادي الزمالك ولكن حالة الركود التي يمر بها لاعبو نادي الزمالك ستجعله فريسه سهله لفريق زيسكو، لافتا إلى أن أداء النادي الأهلي هذه الفتره رائع جدا ويتوقع فوزه في جميع المبارايات.



وأضاف شريف سعيد ان أداء فريق نادي الزمالك في الفتره الاخيره سئ للغايه وأتوقع تعادلا للفريقين لان فريق زيسكو ليس بالفريق الماهر للخوف من اللعب أمامه ومن السهل التغلب عليه، مشيرا إلى أن فريق نادي الزمالك على النقيض تماما مو فريق النادي الأهلي فلاعبو النادي الأهلي تجدهم في الملعب في انسجام مع بعضهم وروح الفريق تؤدي بهم إلى المكسب الدائم.



وأوضح نبيل علي أن نادي الزمالك ليس بحاله جيده هذه الفتره ويمر بأسوأ فترة لعب في تاريخه واتمنى ان يتحسن لعب وأداء نادي الزمالك من أجل الفوز ولكن سيكون من المؤسف ان يبقى على ادائه السيئ ليؤدي به الى التعادل او الخساره المؤكده، موضحا انه يتوقع الفوز للنادي الأهلي على نظيره بلاتينيوم ستارز بطل زيمبابوى لان الأهلي اداؤه جيد جدا منذ فتره ويمتلك مدربا ذا مهاره ودهاء كبيرين.



وأردف مازن يحيى قائلا ان مستوى لاعبي نادي الزمالك سيئ جدا لا يوجد لعب ولا مهاره ولا روح في الملعب للدرجة التي جعلت الجمهور لا يتفاءل بالفوز ولا يتوقعه، متمنيا أن يقدر لاعبي نادي الزمالك قيمة وروح تيشرت نادي الزمالك الذي يرتدونه فلربما يفيقوا من غفلتهم ويبدأوا في استعادة البطولات لنادي الزمالك، موضحا أن النادي الأهلي لديه روح جميله داخل الملعب ومهاره تؤهله إلى الفوز المحتم بالبطوله