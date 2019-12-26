برلمانى يطالب بإدراج فصل عن احترام الآخر ضمن مادة حقوق الإنسان

قال النائب فتحى ندا ، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان أنه من الممكن أن يتم إدراج فصل عن احترام الاخر ضمن المادة الخاصة بالتننمية البشرية أو مادة حقوق الانسان ، ولكن لانحتاج إلى تدريس مادة عن احترام الاخر.



وأشار ندا فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن قرار الرئيس بشأن تدريس مادة احترام الاخر تحسب للرئيس السيسى ، إلا أننا فى حاجة إلى وضع معايير لدمج الأشخاص ذوى الإعاقة مع الأسوياء فى العملية التعليمية ، خاصه وان قدرات البعض من ذوى الإعاقة لاتؤهلهم للدمج مع الأسوياء.



وأكد عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان أن عدم تأهيل البعض من ذوى الإعاقة لعملية الدمج يعرضهم للسخرية من الأشخاص الأسوياء ، مما يتسبب فى شعورهم بالإحباط الشديد ، وبالتالى فلابد من الإلتزام بالمعايير العالمية لدمج ذوى الإعاقة فى العملية التعليمية ، بحيث يتم تعريف المعلمين وإدارات المدارس وديوان وزارة التعليم بهذه المعايير.



وكان قد كشف مهند عماد، متحدي إعاقة، السبب وراء طلبه من الرئيس السيسي تدريس مادة احترام الآخر في المدارس والجامعات.



وقال مهند عماد، في تصريحات تليفزيونية، "أنا وأصدقائي واجهتنا مشاكل بالتعرض لمواقف تنمر في المجتمع؛ لأنهم من ذوي الهمم والقدرات الخاصة".



وأضاف مهند عماد "زميلة لي صادفتها مشكلة التنمر في المدرسة ولا يقدرها أحد وتم تكسير المصعد الذي تصعد عليه بالكرسي المتحرك".



وتابع مهند عماد "نحن في حاجة إلى احترام بعضنا البعض واحترام المختلف عنا ولا يسخر أحد من الآخر".



وطالب الطفل مهند الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفالية "قادرون باختلاف" لذوي القدرات الخاصة، بمعاقبة أي شخص يتسبب فى إيذاء أى طفل من ذوي القدرات الخاصة.



كما طالب الطفل من السيسي بتدريس مادة احترام الآخر فى المدارس الجامعات، وعلى الفور علق الرئيس السيسي "واحنا هنعملها فورًا يا مهند"، ورد الطفل على الرئيس قائلا: "ربنا يخليك ياريس".