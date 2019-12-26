نور حياة.. محافظ المنيا يبحث أوجه التعاون والتنسيق مع وفد تحيا مصر

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن القيادة السياسية تبذل جهودا كثيرة في كافة النواحي لخدمة المواطنين والحفاظ على صحتهم، مؤكدا على أهمية المبادرات التي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ولاقت نجاحا كبيرا، ومنها: نور حياة، حياة كريمة، و100 مليون صحة.



جاء ذلك خلال لقاء المحافظ بوفد صندوق تحيا مصر لبحث أوجه التعاون والتنسيق، واستعراض إنجازات الصندوق، وموقف مبادرة نور حياة لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار لأطفال المدارس وكبار السن من الفئات الأكثر احتياجا.



حضر اللقاء: شادي سالم، مدير المشروعات بالصندوق، هشام خليفة، مدير برنامج الدعم الاجتماعي، وأحمد عبد الحافظ، منسق الصندوق بالمحافظة.



أشاد المحافظ بدور صندوق تحيا مصر فى تنفيذ المبادره الرئاسية "نور حياة " والعمل على استهداف جميع المواطنين، وتوفير الدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجا، مؤكدًا علي دعمه الكامل لصندوق تحيا مصر، وتقديم كافة التسهيلات لإنجاح فعاليات المبادرة بالمحافظة، وتحقيق الأهداف المرجوة.



من جانبه قال شادي سالم، إن المبادرة تستمر لمدة ثلاث أعوام، وأنه تم تنفيذ 16 قافلة طبية للعيون، جري خلالها الكشف على أكثر من 10 آلاف مواطن، وإجراء أكثر من 1000 عملية مياه بيضاء، بالتعاون مع إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة.



وأوضح، أنه منذ بداية فبراير من العام الجاري 2019 وحتى الآن تم تنفيذ المبادرة داخل 79 مدرسة بمراكز: ( سمالوط - المنيا - أبوقرقاص) وتم الكشف علي أكثر من 60 ألف طالب بالمجان، وتسليم 8 ألاف و600 نظارة طبية.