حصاد 2019.. العنف الأسري يهدد الأطفال طوال العام.. وفاة جنة وطفل البلكونة هزوا الرأى العام.. والقومي للطفولة يستجيب لصدى البلد ويتخذ إجراءات فورية

تزايدت ظاهرة العنف الأسرى ضد الأطفال هذا العام ، وغالبًا يكون بسبب العند والخلافات الزوجية التى يقع الأطفال ضحايا لها، ونرصد أبرز القضايا التى هزت الرأى العام في 2019..





طفل البلكونة وتحركات المجلس القومى للطفولة :





بدأ العام بحادثة هزت الرأى العام، أم تعرض ابنها للموت على مرأى ومسمع من الجميع ، أم تجردت من مشاعر الأمومة والخوف على أطفالها.





تصدر مقطع الفيديو عناوين الأخبار في الإعلام المصري وكانت الأم تجبر ابنها بالوقوف فى نافذة شقة للتسلل إلى بلكونة مجاورة، بعدما فقدت "مفتاح" شقتها بمدينة 6 أكتوبر، وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض عليها.





وأخلت نيابة أكتوبر أول بإشراف المستشار مدحت مكي المحامي العام الاول لنيابات اكتوبر سبيل والدة طفل البلكونة بضمان محل اقامتها عقب انتهاء التحقيقات وسلمت النيابة الطفل لوالده بعد أخذ التعهد اللازم عليه بحسن رعايته وعدم تعرض حياته للخطر.





وقال الطفل أسامة عبد الرازق 13 سنة إ مام إسلام عطية مدير نيابة أكتوبر أول أنه كان يلعب بالشارع برفقة أشقائه الثلاثة أثناء تواجد والدته في عملها وفوجئ بضياع مفتاح الشقة منه وعندما عادت أمه من العمل نهرته لفقدانه المفتاح وصعدت الي شقة الجيران وطالبته بالخروج من النافذة والعبور الي شرفة شقتهم للدخول وفتح الباب لهم خاصة أن والده لم يكن متواجدا وذهب لزيارة جده المريض ببلدتهم بالفيوم.





وعن تحركات المجلس القومى للطفولة والامومة تقدم المجلس ببلاغ للنائب العام للتحقيق فى الواقعة تم تداولها بمواقع التواصل الإجتماعي ، وأوضحت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، أن خطة نجدة الطفل ( 16000 ) سجل البلاغ رقم ( 150046 ) بتاريخ 25 يناير 2019 وأن المجلس يتابع الواقعة .





-طفل العمرانية وتأهيل المجلس القومى للأم :





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى فيديو مصورا لسيدة تقوم بضرب طفل وتطلب منه إبلاغ والده بعدم رغبته في العيش مع أمه، وقد تحرك المجلس القومى للطفولة وتقدم ببلاغ للنيابة العامة، التى تحركت على الفور باستدعاء الأب، والذى تبين أنه منفصل عن زوجته وبينهما خلافات أسرية، والطفل عمره خمس سنوات ومقيم مع أمه بمنطقة العمرانية، بمحافظة الجيزة.





من جانبها، أوضحت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام لـ لمجلس القومى للطفولة والأمومة، أن خط نجدة الطفل 16000 رصد الواقعة وقام بتحرير بلاغ رقم "8112" بتاريخ 13 ديسمبر 2019، نقلًا عن مواقع التواصل الاجتماعي، وبدوره أبلغ النيابة العامة.





وقالت عزة العشماوي إنه حرصًا على مستقبل الطفل ولوقف الانتهاكات التي تعرض لها، قام المجلس بإرسال محامٍ من وحدة الدعم القانوني لحضور التحقيقات مع الأب أمام نيابة حوادث جنوب الجيزة، لمتابعة سير التحقيقات، كما تم إرسال أخصائي من خط نجدة الطفل مع رجال المباحث الذين قاموا على الفور بضبط السيدة صاحبة الفيديو والطفل، وجار عرضهما على النيابة العامة للاستماع إلى أقوالهم.





وأضافت أن المجلس القومي للطفولة والأمومة، أعلن تولي تأهيل الأم صاحبة فيديو تعذيب طفلها على مواقع التواصل الاجتماعي، لتقويم سلوكها، فضلا عن تقديم الحماية اللازمة والدعم النفسي للطفل المعتدى عليه، وذلك بناءً على قرار النيابة العامة فى هذه الواقعة.





آدم طفل الحضانة الذى عانى من التنمر :





الطفل آدم الذى يبلغ من العمر أربع سنوات، مصاب بميكروب فى الدم أدى لتساقط شعره، منعته مديرة الحضانة من دخول الحضانة إرضاءً لأولياء الأمور الذين طالبوا بمنع الطفل من دخول الحضانة، لأن مظهره يزعج ابناءهم الصغار، حيث لم تكترث المديرة إلى كسرة قلب الطفل الذي طالما تمنى أن يكون له حضور بالحضانة.





وبعد أن خاطبت والدة آدم الإعلام التحق آدم بحضانة جديدة، بنفس المنطقة التي يسكن بها "إمبابة"، ووضحت والدته أن أصحاب الحضانة رحبوا جدا بآدم، وتعاملوا بشكل جيد جدا معه وأن الحضانة الجديدة فيها فرنساوي ولغات، وجمباز، وأنشطة كثيرة وأنه سعيد بها .





وفاة الطفلة جنة وتعذيب شقيقتها :





تعود الواقعة عندما تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا بوصول طفلة مصابة بحروق في أعضائها التناسلية، وكدمات وتورم شديد بالمنطقة الحساسة، وبسؤال جدها لوالدها اتهم جدتها لوالدتها بالقيام بذلك والتعدى على حفيدتها عن طريق تسخين آلة حادة وكيها بالمنطقة الحساسة "أعضاءها التناسلية"، وتبين من التحريات أن الطفلة وشقيقتها الكبرى من أبوين كفيفين وانفصلا منذ أربع سنوات وانتقلا إلى حضانة الجدة للام بحكم قضائي لصالحها العام الماضي.





وتبين فور وصولها للمستشفى أنها تعانى من جلطة بالطرف السفلي، ويوجد آثار سحجات واعتداء بالظهر والبطن والحالة العامة دون المتوسطة وتبين أيضا إصابتها بغرغرينا في القدم، إثر كسر في الساق وتركها طوال 10 أيام دون علاج مما أدى إلى ضرورة بتر القدم وتم إجراء العملية ووضعها بالعناية المركزة حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، وعند استلام شقيقتها الأخرى أمانى تبين وجود إصابات بها وتحرر محضر بذلك وبتحويلها إلى مستشفى شربين تبين وجود آثار حريق على البظر ووجود آثار لحرق قديم في الشفرة اليسرى للجهاز التناسلى وأن غشاء البكارة سليم تماما.





تم ضبط الجدة المتهمة وإيداعها تحت الملاحظة بمستشفى الأمراض النفسية والعقلية بالعباسية، للوقوف على حالتها النفسية والعقلية وطالب القومى للطفولة بعدم نشر صور الطفلتين .





خطوبة طفلى الغربية واستجابة المجلس لصدى البلد :





أكد صبرى عثمان مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومى للطفولة والأمومة، أن المجلس تحرك بعد نشر موقع صدى البلد لخبر خطوبة طفلي الغربية ورصد البلاغ برقم 921، وتم إحالته للجنة العامة لحماية الطفولة بالتعاون مع الجمعيات الشريكة للتأكد من صحة الواقعة وظروفها وبناء عليه سيتم نشر تقرير مفصل عن الموضوع.





وأضاف صبرى عثمان، انه بعد ذلك يتم تعريف والدى الطرفين بمخاطر زواج الأطفال، وتوقيعهم على إقرار بأن الزواج لن يتم إلا بعد بلوغهم سن 18 عاما.





وكانت الفتاة فى نهاية إتمام مرحلة التعليم الابتدائي ارتبطت عاطفيا بابن خالها الأكبر والذي لم يتجاوز عمره 12 عاما، وأقيم حفل خطوبة بمسقط رأسهما بقرية كفر حسان التابعة لمركز سمنود بمحافظة الغربية، ولاقى الأمر استحسان عائلتهما.





القومي للطفولة يتهم أبًا أجبر ابنته على الزواج مرتين بالإتجار في البشر:





قال صبري عثمان، مدير إدارة نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة، تعليقا على إجبار أب لابنته القاصر على الزواج مرتين في الشرقية، إننا تلقينا بلاغًا من أحد الأشخاص يفيد باحتجاز فتاة في مكان ما وتتعرض للتهديد وتطلب الاستغاثة .





وأضاف فى تصريحات تليفزيونية أبلغنا النيابة العامة والشرطة وتبين أن الفتاة عمرها 13 عاما، وأجبرها والدها على الزواج من أحد الأشخاص وأنجب منها طفلًا وتركها بعد عام ونصف وأخذ منها الطفل، ثم قام الأب بتزويجها لشخص آخر وكان الزواج في الواقعتين عرفيًا.





وتابع:" الزوج الثاني كان يستخدم الطفلة في أعمال منافية للآداب، وتم إلقاء القبض على الأب والزوج الثاني وجار البحث عن الزوج الأول، وتم اتهام الأب أمام النيابة بتهمة الإتجار في البشر".





وأكمل: "الفتاة كانت حالتها الصحية حرجة للغاية تم إيداعها بأحد المستشفيات بمحافظة الشرقية وبعد تماثلها للشفاء تم وضعها في إحدى دور الرعاية التابعة لنا كي تتلقى الدعم النفسي اللازم".





وعن هذا الأمر قال أحمد مصيلحى، رئيس شبكة الدفاع عن أطفال مصر،أن جرائم العنف ضد الأطفال زادت فى السنة الأخيرة وظهرت على السطح بسبب النشاط المجتمعى والصحفى .





وأضاف لصدى البلد أن هذا العام ظهرت قضايا غريبة على المجتمع مثل حادثة الطفلة جنة التى عذبها والدها وزوجته حتى الموت وظلت لمدة عام ونصف ثم حكم على الأب وزوجته بالسجن لمدة 15 عاما وهذا سبب لزيادة معدل الجرائم وهو عدم وجود عدالة ناجزة .





وأشار لعدم وجود وعى فى المجتمع المصرى الي أهمية مرحلة الطفولة التى يتم فيها بناء شخصية المواطن ، مؤكدا أن انتشار المخدرات ودور الإعلام السلبى وانتشار البلطجة وجعلها القدوة والصورة الناجحة فى الأعمال الفنية وبرامج التوك شو أدى لانتشار جرائم العنف .





ونوه لأهمية وجود القدوة الصالحة الذى يلتف حوله الأطفال ، وزيادة الدور التوعوى الدينى لإمام المسجد وقس الكنيسة.





وأكد على الدور الذى يفترض أن يلعبه حامى الطفولة فى مصر وهو المجلس القومى للطفولة والأمومة ، بحيث يضع سياسات وخطة يتعاون فيها مع جميع الوزارات المعنية مثل وزارة الثقافة والتضامن ووزارة الشباب ووزارة التربية والتعليم والصحة، لافتا إلى ضرورة فصل مجلس الطفولة والأمومة عن وزارة الصحة لان هذه اول خطوة نحو الطريق الصحيح .